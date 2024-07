Robuuste noodstroom voor datacenters met nieuw UPS-systeem van Vertiv

Het nieuwste Trinergy uninterruptible power supply (UPS)-systeem van Vertiv brengt de downtime van geavanceerde datacenters terug tot bijna niets, aldus het bedrijf.

De nieuwe oplossing is gebouwd voor het AI-tijdperk en speciaal ontwikkeld voor het opvangen van de wisselende belasting van datacenters die dergelijke workloads draaien. Het integreert daarnaast met bestaande systemen van Vertiv. Het bedrijf belooft met de Trinergy-UPS een uptime van uptime van 99,9999998 procent ten opzichte van de 99,9994 procent die doorgaans wordt verwacht voor Tier-IV datacenters (de centers waaraan de meeste eisen zitten op het gebied van betrouwbaarheid en redundantie).

Dat lijkt een subtiel verschil, maar betekent volgens prognoses van het bedrijf een downtime van 30 seconden in 10 jaar ten opzichte van de 8 uur in 10 jaar die de standaard is voor de energieketen van Tier IV-datacenters. Dat kunnen cruciale uren zijn, dus hoe meer tijd er van de downtime kan worden geschaafd, hoe beter.

Modulaire constructie

Het systeem is bijzonder modulair en door de klant indien gewenst naar believen samen te stellen. De Trinergy komt in modellen met een vermogen van 1.500, 2.000 of 2.500 kilovolt-ampere (kVA) en kent kent volgens Vertiv een langere back-uptijd en een zelfisolerend kernontwerp.

Alle kernmodules in de modulaire architectuur staan op zichzelf en bevatten elk een omvormer, gelijkrichter, booster/oplader en speciale, van elkaar gescheiden besturingselementen. Dit zorgt ervoor dat elke kernmodule onafhankelijk van de ander kan functioneren, ook tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Impressie van een Vertiv Trinergy UPS-opstelling

Ruimte besparen

Deze nieuwe Trinergy-UPS is te integreren met verschillende primaire en back-up stroombronnen. Denk aan lithium-ionbatterijen, nikkel-zink batterijen en alternatieve gedistribueerde energiebronnen. De vermogensverdeling loopt via één aansluitpunt, wat behoorlijk opruimt in datacentra waar voorheen een grote hoeveelheid kabels, flenzen, buskanalen en schakelverbindingen voor UPS-outputs nodig waren.

Het systeem is op zichzelf al flexibel, maar integreert ook met andere Vertiv-oplossingen als PowerBoard Switchgear, als onderdeel van de eveneens nieuwe oplossing Vertiv PowerNexus. Hierbij is sprake van een hechte koppeling tot één blok, verbonden door interne rails. Dit scheelt wederom ruimte, kabelmateriaal en installatietijd- en kosten. Vertiv PowerNexus is ook verkrijgbaar als geïntegreerde oplossing voor gebruik als compacte power skid of in in bestaande behuizing.

Inzicht in verbruik en kosten

Zoals wel duidelijk is, zijn kosten- en tijdsbesparing (en inzicht daarin) belangrijke verkoopargumenten voor Vertiv met dit systeem. Energiemonitoring gebeurt via Vertiv’s eigen EPMS (energy and power monitoring system). Het product is verder geschikt voor de waaier aan project en lifecycle services die het bedrijf biedt, waaronder incident management, condition-based maintenance analytics en health scores.

De mogelijkheden om uitgebreid te monitoren en waar nodig instellingen aan te passen moet leiden tot flinke reductie van het energieverbruik van het koelsysteem. Het gewenste gevolg is een lagere cost-of-ownership en een snelle terugverdientijd.

Gevoelige apparatuur beschermen

UPS-systemen vangen stroompieken op en fluctuaties in het voltage, verdelen de elektriciteitstoevoer zodat deze terecht komt op de plekken waar deze het meest nodig is, dragen zorg voor frequentieregulering en corrigeren voor distorsies en ruis. Belangrijkste is dat ze gevoelige apparatuur beschermen tegen beschadigingen als gevolg van teveel of te weinig stroom en dat ze noodstroom bieden in geval van (langdurige) uitval van het reguliere grid.

Daarbij verschillen ze van noodaggregaten door het feit dat de overgang naar netstroom op noodstroom geleverd door de UPS vrijwel naadloos gebeurt. Niet alleen belangrijk voor datacenters, maar ook voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en industrieën met hoogwaardige en gevoelige productieprocessen.

