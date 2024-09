Inzicht in de network edge met nieuwe Environet-oplossing van Vertiv

Leverancier van digitale infrastructuur Vertiv, komt met Vertiv Environet Connect. Dit is een web-based oplossing om datacenteromgevingen te beheren, juist ook wanneer die zich op externe locaties bevinden.

Nu AI-workloads steeds vaker hun weg vinden naar de network edge, moet deze met de cloud verbonden interface inzicht geven in diverse componenten als UPS-systemen, power distribution units (PDU’s), generatoren en thermische units.

Deze oplossing zorgt voor meer controle over dergelijke belangrijke systemen door middel van dashboards en notificaties die de beheerder zelf kan configureren. Het is de bedoeling dat deze monitoring-dichtbij-de-bron latency vermindert en knelpunten in de verwerking van data verhelpt. Bovendien ondersteunt Environet Connect provisioning en firmware-updates op grote schaal, wat volgens Vertiv de implementatie van apparatuur op externe locaties versnelt en de efficiëntie daarvan verhoogt.

De oplossing is onder meer ontwikkeld voor managed service providers (MSP’s) met het oog op multi-tenancy, wat dit proces voor partners en klanten vereenvoudigt. Daarnaast biedt Vertiv ondersteuning aan gebruikers via softwaretraining, een helpdesk, asset management en technische support op verschillende niveaus.

Interface voor HPC en AI

De nieuwe oplossing is direct beschikbaar in de EMEA-regio en Noord-Amerika en vormt een belangrijk onderdeel van Vertiv’s bredere aanbod aan AI-oplossingen, zoals de recent geïntroduceerde Vertiv 360AI, een complete reeks oplossingen voor high-performance computing (HPC) en AI-omgevingen. Environet Connect fungeert hiervoor als een gemeenschappelijke interface voor stroom, koeling en beheer van fysieke infrastructuren.

“Hoewel AI-applicaties momenteel in datacenters draaien, is het heel goed denkbaar dat ze op korte termijn naar de edge worden verplaatst om de latency te reduceren en bottlenecks in de verwerking te voorkomen”, zegt Wesley Lim, vice-president Software & Digital Solutions bij Vertiv. “De implementatie van een veilige, gebruiksvriendelijke en via het internet toegankelijke monitoring-oplossing zoals Environet Connect helpt operationele teams aan verbeterd overzicht en zorgt voor maximale uptime naar externe locaties.”

Lees ook: Vloeistofgekoelde bouwdoos van Vertiv is klaar voor AI-workloads