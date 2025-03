Vertiv Unify maakt datacenters beheersbaar

Vertiv lanceert Vertiv Unify. Dit uniforme beheerplatform is ontworpen om datacenteractiviteiten te vereenvoudigen, standaardiseren en stroomlijnen.

De oplossing brengt monitoring, beheer en rapportage van kritieke stroom- en thermische infrastructuur samen. Het biedt daarbij schaalbaarheid en flexibiliteit. De oplossing maakt naadloze integratie en coördinatie tussen systemen mogelijk.

Optimalisatie van systemen

Naarmate het aantal AI-gedreven workloads toeneemt en hyperscale datacenters zich verder uitbreiden, worden de uitdagingen voor datacenterexploitanten op het gebied van stroom- en koelinfrastructuur steeds groter. Om deze groeiende complexiteit het hoofd te bieden, biedt het beheerplatform Vertiv Unify een oplossing waarmee gebruikers de kritieke digitale infrastructuur eenvoudig bewaken, beheren en sturen.

Het doel hiervan is om de prestaties van systemen te optimaliseren. Het platform is decentraal opgezet en kan vanaf vrijwel elk apparaat worden benaderd, waardoor facility managers en datacenterbeheerders op elk moment waardevolle inzichten hebben om beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Volgens Andrew McClintock, global offering manager bij Vertiv, is het van belang dat datacenters hun infrastructuurbeheer op een geïntegreerde manier aanpakken. Dat is relevant om de toenemende complexiteit te verminderen en tegelijkertijd de prestaties te verbeteren. Hij legt uit dat Vertiv Unify met zijn plug-and-play mogelijkheden de uitrol van systemen versnelt, oneindige schaalbaarheid biedt en realtime inzicht geeft in zowel het stroom- als thermisch beheer. Deze combinatie stelt organisaties in staat om hun besluitvorming te versterken.

Onbeperkt licentiemodel

Het systeem biedt plug-and-play configuraties. En tevens vereenvoudigde rapportage van energieverbruik en schaalbaarheid op wereldwijd en lokaal niveau. Daarnaast is er een onbeperkt licentiemodel voor een onbeperkt aantal gebruikers, schermen, tags, verbindingen en apparaten. Zo hebben alle belanghebbenden toegang tot de benodigde informatie. Vertiv Unify wordt ondersteund door Vertivs support en lifecycle services, die gericht zijn op het beschermen en optimaliseren van kritische processen.

