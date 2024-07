Vertiv introduceert Liebert UPS-systemen voor gedistribueerde omgevingen

Vertiv komt met een nieuwe serie binnen zijn Liebert GXE-portfolio, bedoeld voor het beter beveiligen van de stroomvoorziening naar 230V-apparatuur in gedistribueerde IT- en edge-omgevingen.

De nieuwe Liebert GXE UPS-systemen zijn online single-phase UPS-systemen met een vermogen variërend van 1kVA tot 3 kVA. Ze beschikken ook over dubbele conversiemogelijkheden voor 230V-apparatuur, zoals datacenterhardware.

Functionaliteit

De nieuwe UPS-systemen vullen de bestaande reeks Liebert GXE UPS-modellen aan, die nu beschikbaar zijn van 1kVA tot 10kVA. Ze zijn specifiek ontworpen om de noodstroomvoorziening in gedistribueerde IT-netwerken en edge-omgevingen te ondersteunen, met name voor bedrijfskritische applicaties.

De systemen zijn verkrijgbaar in zowel toren- als rackvarianten. Volgens Vertiv bieden ze een hoge efficiëntie tot 91 procent in de online modus en tot 96 procent in de ECO-modus.

Extra langdurende stroomvoorziening

Daarnaast beschikken de UPS-systemen over een batterijbeheersysteem dat de levensduur van batterijen verlengt en de noodzaak voor vervanging minimaliseert. Met een output power factor van 0,9 kunnen meer actieve belastingen worden aangesloten binnen een bepaalde ruimte. De dubbele conversietechnologie beschermt het systeem tegen stroomstoringen.

Voor situaties waarin langer noodstroom nodig is, kunnen de Vertiv UPS-systemen worden uitgebreid met maximaal vier externe batterijkasten. Een ingebouwde oplader van 6 ampère zorgt voor snelle oplaadtijden van deze batterijen.

Hot swappable VRLA-batterijen kunnen binnen datacenters worden vervangen zonder dat specifiek opgeleide medewerkers of stroomuitschakeling nodig zijn, wat bijdraagt aan een probleemloze werking van de noodstroomapparatuur en lagere onderhoudskosten, aldus Vertiv.

Extra’s en verkrijgbaarheid

Voor de nieuwe Vertiv Liebert GXE UPS-systemen zijn ook diverse extra’s beschikbaar, zoals bewakingsmogelijkheden op afstand via de optionele Vertiv Liebert Intellislot Unity Communications-kaart. De Vertiv Power Insight-software kan gratis worden gedownload, en er zijn verschillende ondersteunende diensten beschikbaar.

Deze diensten omvatten onder andere garantie-uitbreidingen, Power Emergency-pakketten, en andere opties, afhankelijk van het land en het model UPS-systeem.

De nieuwe Liebert GXE UPS-systemen zijn verkrijgbaar via channelpartners en resellers in de regio’s Azië, EMEA en Latijns-Amerika.

Lees ook: Robuuste noodstroom voor datacenters met nieuw UPS-systeem van Vertiv