Vertiv introduceert Liebert EXM2 UPS voor kritische toepassingen

Vertiv introduceert vandaag de Liebert EXM2 als vervanging voor de bekende UPS-systemen Liebert EXM en NXC. Het bedrijf is een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische infrastructuur en connectiviteitsoplossingen.

De Vertiv Liebert EXM2 is een driefasige monolithische noodstroomvoorziening, die verschillende technologische verbeteringen biedt om de efficiëntie en betrouwbaarheid naar een hoger niveau te tillen.

Verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid

Het UPS-systeem biedt een dubbele conversie-efficiëntie tot 97 procent. Dankzij de dynamische online modus wordt de efficiëntie verder opgeschroefd naar maximaal 98,8 procent. Dit zonder de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening aan te tasten. De verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid zijn te danken aan verschillende verbeteringen, waaronder een intelligente parallelschakeling. Daarnaast is de UPS uitgerust met drie machine learning systemen om de operationele kosten te verlagen en energieverspilling te minimaliseren. Het energieverbruik wordt verder tot een minimum beperkt, dankzij het feit dat de UPS bestand is tegen temperaturen tot 50 graden. Dit verlaagt de behoefte aan koeling.

Vertiv Liebert EXM2 Breed inzetbaar

Ondanks het vermogen van 100 tot 250 kVA heeft de Vertiv Liebert EXM2 een compact design. Daardoor is het systeem geschikt voor meerdere toepassingen, zoals spoorwegen, metro’s, commerciële kantoren, de gezondheidszorg en middelgrote datacenters. Het interne modulaire fouttolerante ontwerp zorgt bovendien voor een snelle installatie, wat de gemiddelde hersteltijd verkort en de beschikbaarheid optimaliseert.

Verder levert het Vertiv-systeem verschillende mogelijkheden voor monitoring, beheer en analyse via een 9″-touchscreen. Het systeem werkt niet alleen met Vertiv LIFE Services, Liebert Nform, SiteScan en de monitoringsoftware van het Trellis Platform. Daarnaast zijn namelijk ook batterijbeheersystemen en DCIM-systemen van derden compatibel met de Liebert EXM2.

“Met zijn geavanceerde digitale technologie en geoptimaliseerde, fouttolerante ontwerp combineert de Liebert EXM2 betrouwbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en intelligentie. Zo ligt er een infrastructuur die een optimale stroomvoorziening garandeert, zodat bedrijfskritische workloads gefaciliteerd kunnen worden. Tegelijkertijd kun je besparen op ruimte en operationele kosten”, legt Andrea Ferro, AC Power Vertiv-directeur in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, uit. “Het systeem kan in verschillende configuraties worden geïnstalleerd: in een rij, ruimte en zelfs tegen de muur of in een hoek. Klanten kunnen voor hen de beste oplossing kiezen uit een breed scala aan beschikbare configuraties en opties.”

