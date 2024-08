HPE versterkt hybride cloud-orchestration met overname Morpheus Data

HPE maakt bekend Morpheus Data over te nemen voor een onbekend bedrag. Een definitieve overeenkomst voor de overname is reeds bekomen. Beide partijen werkten al lange tijd samen.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)-gebruikers zullen de overname opmerken in nieuwe beschikbaar wordende hybride cloud-management-software in HPE GreenLake cloud. Volgens het bedrijf is het een signaal aan de markt dat HPE zich aan zijn belofte wil houden de complexiteit uit IT te halen.

Overzicht bieden in gefragmenteerd IT-landschap

De overgekochte software omvat multi-vendor, multi-cloud applicatie provisioning, orkestratie en automatisering voor het beheren van de levenscyclus van hybride applicaties. Deze software is een nieuwe aanvulling van de eerder toegevoegde observability-mogelijkheden van OpsRamps, dat vorig jaar door HPE werd overgekocht. Daarnaast zullen de FinOps-mogelijkheden van Morpheus Data worden gecombineerd met de multi-cloud data van HPE. Gebruikers geeft dit de mogelijkheid om de cloudkosten te beheren en het financiële plaatje van workloads te optimaliseren.

“Deze overname is het resultaat van een langdurige relatie tussen HPE en Morpheus Data die al succesvol is gebleken bij klanten. Samen zullen we meer klanten kunnen helpen hun multicloud- en multi-vendor IT-systemen te transformeren, zodat ze kunnen gedijen en innoveren in dit steeds complexere en gefragmenteerde IT-landschap”, zegt Morpheus Data-CEO, Brian Wheeler. Voor HPE verstevigt de overname zijn aanwezigheid in de markt van intelligent cloud-operations.

Afronding voor 31 oktober

Hoewel de overname gefocust is op integratie van de software, zal een standalone-optie beschikbaar blijven. Verder geeft het bedrijf aan bestaande klanten en partners van Morpheus Data te blijven ondersteunen.

De overname zou in het laatste kwartaal van het financiële jaar van HPE afgerond moeten worden. Dat is slechts enkele maanden tijd, aangezien HPE het financiële jaar sluit op 31 oktober.

In de tussentijd werkt HPE ook nog aan de overname-deal voor Juniper Networks. Deze grote overname, ter waarde van 14 miljard dollar, werd al in januari 2024 aangekondigd en moet bij de meeste autoriteiten een goedkeuring verwerven voordat de overname gefinaliseerd kan worden. Deze controle is bij steeds meer autoriteiten afgelopen en de overname is tot dusver steeds goedgekeurd.

