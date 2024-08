EU keurt overname Juniper door HPE goed, Britten laatste obstakel

De in januari aangekondigde overname van Juniper Networks is goedgekeurd door Brussel. De Europese Commissie heeft officieel aangekondigd dat het geen bezwaren heeft tegen de deal van 14 miljard dollar.

Toen de overname werd aangekondigd, noemden we het verrassend, maar eigenlijk ook logisch. Het bestaande HPE Aruba-aanbod verschilt namelijk genoeg van dat van Juniper om elkaar goed aan te vullen. Onder meer wekt Juniper’s Mist AI de interesse en een sterke aanwezigheid bij service providers.

Alle vinkjes

Nu stipt de Europese Commissie aan dat het geen probleem heeft met de overname. Nog steeds zou er meer dan genoeg concurrentie bestaan op de networking-markt, terwijl HPE en Juniper elkaar al genoeg ontliepen om niet de meest nabije concurrenten van elkaar te zijn. Dit brengt de deal in lijn met het Europese mededingingsbeleid, dat hier in detail wordt uitgelegd door de Europese Commissie.

Later deze maand volgt het besluit van de CMA (Competitions & Markets Authority), de Britse mededingingsautoriteit. Eind juni kondigde dit orgaan aan een onderzoek te starten naar de beoogde overname. Het is dus nog onzeker of de deal daadwerkelijk eind 2024 of begin 2025 rond is. Eerder moesten grote acquisities als Broadcom’s inlijving van VMware en Activision Blizzard door Microsoft al worden uitgesteld door het uitblijven van tijdige goedkeuring.

