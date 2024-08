Rally Anywhere is on-prem-variant van Broadcom’s bekende EAP

Broadcom brengt met Rally Anywhere zijn enterprise agility platform naar klanten wiens workloads on-premises moeten blijven. Waar de ‘gewone’ versie van Rally een SaaS-toepassing betreft, moet deze honkvaste editie voldoen aan de behoefte -en soms de noodzaak- van bedrijven die hun data graag dicht bij zich houden en tegelijk wereldwijd opereren.

Rally Anywhere is bedoeld om aan hele specifieke behoeftes tegemoet te komen van bedrijven voor wie datasoevereiniteit en security essentieel zijn, en die tegelijk te maken hebben met verschillende soorten wet- en regelgeving. Dit zonder water bij de wijn te doen op het gebied van de mogelijkheden die Rally in de cloud al bood: agile workflows inrichten, resultaten meten aan doelen, uitgebreid risicomanagement en veel mogelijkheden om third-party tools aan te haken.

Wereldwijd compliant

Broadcom heeft de on-premises-variant van zijn enterprise agility platform aangekondigd op VMware Explore in Las Vegas. Ook deze versie belooft wereldwijd verspreide teams in staat te stellen hun werk efficient te plannen en prioriteren, workloads te beheren en resultaten te meten. Juist wanneer bedrijven in meerdere regio’s actief zijn die allemaal hun eigen wetten hebben, stelt Rally Anywhere hen in staat wereldwijd met elkaar samen te werken, en tegelijk compliant te blijven met lokale wet- en regelgeving die in elk van de afzonderlijke regio’s geldt.

Tegelijk biedt het een fysieke grens die gevoelige data afschermt van de buitenwereld. Wat zeker een rol zal spelen, is de behoefte van bedrijven in het AI-tijdperk om een deel van de kostbare bedrijfseigen data voor AI-training binnen de muren te houden.

Met de komst van Rally Anywhere is nu de volledige ValueOps Value Stream Management (VSM)-oplossing beschikbaar als on-premises-product, naast de SaaS-versie die natuurlijk gewoon blijft bestaan.

