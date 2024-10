Databricks en AWS versnellen ontwikkeling van GenAI-apps

Databricks en AWS versterken hun samenwerking voor meer GenAI-mogelijkheden. De data- en AI-specialist gaat de AWS Trainium-processors gebruiken om het ontwikkelen van LLM’s binnen de public cloudomgeving te versnellen.

De samenwerking tussen Databricks en AWS moet ervoor zorgen dat klanten het ontwikkelen van aangepaste LLM’s binnen AWS kunnen versnellen met behulp van het Mosaic AI-platform van de data- en AI-specialist dat binnen de public cloudomgeving wordt gehost.

In het bijzonder gaat het hierbij om de nieuwe mogelijkheden van Databricks Mosaic AI, waaronder Mosaic AI Model Serving. Deze oplossing ondersteunt de LLM’s van verschillende leveranciers, inclusief het brede aanbod dat in AWS Bedrock beschikbaar is.

Gebruik van AWS Trainium-chips

Gebruikers van het Mosaic AI-ontwikkelplatform kunnen de AWS Trainium-chips inzetten als de processor van voorkeur voor het trainen en laten draaien van Databricks Mosaic AI LLM’s op AWS.

De AI-chips van de cloudprovider zijn onder andere in te zetten voor het pre-trainen, finetunen, verrijken en laten draaien van de bewust modellen op basis van eigen data. De capaciteit van AWS moet dit verder ondersteunen met schaalbaarheid, prestaties en de benodigde security en dit alles ook tegen lagere kosten.

Uiteindelijk moet dit volgens Databricks en AWS aangepaste en productieklare GenAI-applicaties opleveren.

Verdere samenwerking

De verder uitgebreide samenwerking tussen beide partijen omvat ook nieuwe Databricks-integraties die via de AWS Marketplace beschikbaar komen. In de toekomst denken de partijen de samenwerking nog uit te breiden met aangepaste modeloptimalisatie en verbeterde security door de combinatie van Mosaic AI en de AWS Trainium-chips.

Voor migratiefunctionaliteit en het moderniseren van GenAI-toepassingen gaan beide partijen nauw samenwerken met integrators voor het migreren van data-infrastructuren uit on-premisesomgevingen naar AWS en het moderniseren van de dataplatforms van klanten. Ook gaan beide partijen op maatgemaakte oplossingen en bouwblokken voor specifieke bedrijfssectoren introduceren.

Andere oplossingen en toepassingen die mogelijk in de pijplijn zitten, zijn onder andere een verbeterde gebruiksvriendelijkheid, gezamenlijke GenAI go-to-market-programma’s en meer gezamenlijke marketingactiviteiten.

Het Databricks Data Intelligence Platform is beschikbaar op AWS en een FedRAMP High Agency Authority to Operate voor clouddiensten op AWS GovCloud.

Lees ook: Met Databricks Apps halen business users meer uit data