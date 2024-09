NetApp en AWS slaan handen ineen voor snelle GenAI-adoptie met eigen data

NetApp en AWS werken al een decennium samen, maar versterken hun band. De nieuwe Strategic Collaboration Agreement (SCA) stelt klanten in staat hun data veilig in de cloud in te zetten voor AI.

Door de jarenlange samenwerking heeft NetApp al twaalf AWS Competencies in huis. Klanten hanteren deze certificaties continu als maatstaf om de kwaliteit van AWS-partners te beoordelen. Ook bouwt NetApp specifieke apps om op AWS te draaien, zoals de data storage-dienst Amazon FSx for NetApp ONTAP. Andere NetApp-oplossingen zijn tevens ingericht om CloudOps probleemloos op AWS uit te voeren.

GenAI, transacties, CloudOps-waarde

De nieuwe SCA richt zich met name op GenAI. Het verbinden van ONTAP met foundation models op Amazon Bedrock verloopt tegenwoordig via het recent verschenen BlueXP. Hiermee kunnen klanten hun on-prem data estate inzetten voor de bouw van GenAI-apps. Ook RAG, een populaire techniek om GenAI-modellen van actuele data te voorzien, is dankzij een uitgebreide gids eenvoudig uit te rollen voor gezamenlijke klanten van AWS en NetApp.

Dankzij de deze week getekende overeenkomst valt er meer van het NetApp-aanbod af te nemen vanuit de AWS Marketplace. Dit geldt met name voor NetApp CloudOps. De uitrol van deze tools is overigens niet exclusief aan AWS; ook Azure ontving ondersteuning hiervoor eind vorig jaar.

AWS zelf investeert in betere integraties tussen het eigen cloudplatform en NetApp, zodat CloudOps zo soepel mogelijk verloopt en de juiste prestaties, schaalbaarheid en beschikbaarheid levert voor workloads en data.