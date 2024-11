Supermicro 33% onderuit: auditor vertrekt na mogelijke boekhoudfraude

Auditor EY is “niet bereid geassocieerd te worden met de door het management opgestelde financiële verklaring”. Dit nieuws komt hard aan, vooral na een onderzoek in augustus dat stelde dat er sprake is van boekhoudkundige manipulatie bij Supermicro. Naar verluidt loopt op dit moment ook een federaal onderzoek. Op de beurs kelderde het aandeel van de serverfabrikant met 33 procent.

EY werd voor het eerst aangesteld als auditor voor het fiscale jaar 2024. Tijdens de voorbereiding van de financiële verklaring besloot het accountantsbedrijf zich echter terug te trekken. Naast zorgen over de financiële praktijken heeft EY ook twijfels over de onafhankelijkheid van de raad van bestuur.

In juli waarschuwde EY voor mogelijke problemen bij Supermicro, die te maken hadden met interne financiële controles, governance en de beschikbaarheid van informatie. Supermicro stelde daarop een speciale auditcommissie in om de interne controles te onderzoeken. Bij het vertrek verklaart auditor EY: “Wij treden af vanwege recente informatie die onder onze aandacht is gekomen, waardoor wij niet langer kunnen vertrouwen op de verklaringen van het management en de auditcommissie.”

Is er sprake van boekhoudfraude?

Welke informatie voor EY de doorslag gaf, is niet bekend. Wel zijn er in de markt vermoedens van boekhoudkundige manipulatie. In augustus bracht Hindenburg Research, na drie maanden onderzoek, een snoeihard rapport uit. Op basis van interviews met oud-werknemers, industrie-experts en interne verslagen vond Hindenburg Research “bewijs van niet-openbaar gemaakte transacties met verbonden partijen, sancties en tekortkomingen in de exportcontrole, en problemen met klanten”.

Daarnaast zou inmiddels een federaal onderzoek naar Supermicro plaatsvinden. Eerder kwam het bedrijf al in opspraak bij toezichthouders vanwege zijn boekhoudpraktijken. Het betaalde destijds meer dan 10 miljoen euro aan de Amerikaanse beurswaakhond omdat de omzetcijfers niet klopten. Voor verschillende bedrijven is een boekhoudschandaal in het verleden fataal gebleken.

Supermicro en EY hebben nog niet verder gereageerd op het huidige nieuws.

