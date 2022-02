Supermicro introduceert SuperEdge Multi-Node-server

Supermicro heeft een compacte server uitgebracht voor edge-, IoT—en 5G-tooepassingen. De Supermicro SuperEdge-server laat klanten in deze omgevingen profiteren van hoge prestaties van high-density computing en I/O-functionaliteit.

De SuperEdge Multi-Node-server SYS-210SE-31A van de techgigant biedt klanten in compacte omgevingen, zoals voor edge computing, IoT- en 5G-netwerken, nu een hoogwaardige toepassing voor workloads die een grote rekenkracht nodig hebben. Denk aan het analyseren en verwerken van grote hoeveelheden data en andere real time applicatiefunctionaliteit. Dit brengt datacentercapaciteit- en -functionaliteit naar kleinere omgevingen, zoals winkels.

Meer rekenkracht en I/O-dichtheid

De compacte edge-server verhoogt onder andere de rekenkracht en I/O-dichtheid voor edge toepassingen. Aanbieders van vaste en mobiele connectiviteit, maar ook cloudaanbieders, kunnen hiermee de workloads en dataverwerking van klanten in edge-omgevingen verhogen en op hetzelfde moment de benodigde netwerkconnectiviteit verlagen.

Technische details

De multi-node Supermicro SuperEdge-server bestaat uit drie verschillende hot swappable nodes. Deze nodes hebben een Intel Xeon Scalable-processor als basis. Elke node is geschikt voor maximaal 2 TB aan DDR4 DRAM-geheugen. Daarnaast beschikt iedere node over drie PCI-E 4.0 sleuven. De I/O-dichtheid is geschikt voor meerdere soorten accelerator- en netwerkkaarten, zoals FPGA-, DPU-, eASIC- en TimeSync-opties. Ook kunnen GPU’s worden geïnstalleerd, zodat de nodes zelfstandig op AI gebaseerde berekeningen kunnen uitvoeren.

De nodes zijn gehuisvest in een compact en slechts 430 mm diep rack, is robuust en bestand tegen temperaturen tussen de -5 tot 55 graden Celsius. Redundante voedingen en koelventilatoren maken het mogelijk om de SuperEdge-server in te zetten in zware omstandigheden buiten een traditioneel datacenter.