NXP verwacht onzekere tijden door tegenvallers in auto-industrie

NXP presenteerde onlangs tegenvallende verwachtingen voor het vierde en laatste kwartaal van dit jaar. De Nederlandse chipfabrikant heeft vooral last van de onzekere periode die de Europese en Amerikaanse auto-industrie nu doormaken.

Volgens een toelichting van CEO Kurt Sievers van NXP op de kwartaalcijfers over het derde kwartaal van dit jaar, moet er in het vierde kwartaal met tegenvallers rekening worden gehouden. Het derde kwartaal laat al een daling van de omzet zien, al was het bedrijf nog wel winstgevend.

De voornaamste oorzaak van de verwachte tegenvallende cijfers is dat de Europese en Amerikaanse auto-industrie, vooral de markt voor elektrische auto’s, in een flinke dip zit. Juist in dit segment verdient de chipfabrikant het meeste geld op dit moment. Althans, dat is de bedoeling.

Tegenvallende verkopen elektrische auto’s

Europese consumenten vinden Europese en Amerikaanse elektrische auto’s nog steeds veel te duur. Hierdoor kiezen zij op dit moment vaker voor Chinese alternatieven die vaak Chinese chips gebruiken.

Daarnaast constateert de EU dat de fabricage van chips op dit moment binnen de lidstaten achterloopt bij de buitenlandse concurrentie uit onder meer opnieuw China en de VS. Het roept Europese chipfabrikanten daarom op snel op te schalen, anders dreigt de Europese chipsector wereldwijd de concurrentieslag te verliezen.

Verder spelen ook de sancties van de VS tegen China een rol, waardoor een belangrijke afzetmarkt voor de chips van NXP ernstig wordt beperkt.

Cijfers derde en vierde kwartaal 2024

In het derde kwartaal daalden de chipverkopen van NXP met 5,4 procent naar een totaal van 3,26 miljard dollar. Dit is iets onder de door analisten verwachte omzet van 3,26 miljard dollar. De kwartaalwinst over het derde kwartaal van dit jaar kwam uit op 1,89 miljard dollar. Dit was 6 procent lager dan in dezelfde periode in 2023, maar wel weer 3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verwacht NXP echter tegenvallende cijfers. De totale verwachte omzet komt uit tussen de 3 en 3,2 miljard dollar. Dit is minder dan de door analisten verwachte omzet van 3,36 miljard dollar. De winst voor het bewuste kwartaal wordt geschat op tussen de 1,71 en de 1,865 miljard dollar.

Volgens Sievers gaat NXP er alles aan doen om de schade te beperken, zolang het daar zelf controle over heeft. Het is de chipfabrikant er alles aan gelegen om de winstmarge robuust te houden en een inkomstenbron te genereren die geopolitieke stormen kan weerstaan. Dat is nu net de grote opgave binnen de onzekere markt waarin het bedrijf opereert.

