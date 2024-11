Gebruikt Anthropic straks AWS-chips na eis uit miljardeninvestering?

Amazon zou opnieuw een miljardeninvestering doen in Claude-maker Anthropic, met daarbij de voorwaarde om de chips van AWS te gebruiken.

Dat meldt The Information op basis van bronnen. In september werd al bekend dat Anthropic op zoek was naar nieuwe miljarden. Verschillende grote techbedrijven hebben inmiddels geïnvesteerd in het bedrijf – in totaal is er 9,7 miljard dollar (9 miljard euro) opgehaald. Een groot deel hiervan, namelijk 4 miljard dollar, kwam van Amazon. Hoeveel er nu mogelijk bij komt, is onbekend.

Vanuit de eerdere investering maakt Anthropic gebruik van AWS als primaire cloudomgeving voor de ontwikkeling van foundation models. Bij een eventuele nieuwe miljardeninvestering kan deze samenwerking worden uitgebreid. Amazon zou willen dat Anthropic servers gaat inzetten met AWS-eigen chips. Waarschijnlijk gaat het om Trainium, een goedkopere alternatief voor Nvidia-chips. Op dit moment geeft Anthropic nog de voorkeur aan Amazon-servers met Nvidia-chips.

Als onderdeel van de investering krijgen Amazon-gebruikers tevens vroegtijdig toegang tot Anthropic-technologie. Dit kan gunstig zijn voor de verdere AI-positionering van Amazon. Er zijn geruchten dat Amazon technische uitdagingen ondervindt met bestaande modellen en mogelijk overstapt naar de modellen van Anthropic. Amazon is bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe manieren om het brein van assistent Alexa vorm te geven op weg naar een AI-agent.

