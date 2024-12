Linux 6.12 krijgt upgrade naar Long Term Support

De nieuwste kernel van Linux, versie 6.12, is een LTS-versie. Dat betekent dat er niet vier maanden, maar ten minste twee jaar aan ondersteuning zal volgen.

Deze periode kan worden verlengd als de kernel van Linux 6.12 populair blijkt te zijn, bijvoorbeeld voor de inzet binnen besturingssystemen voor kritieke doeleinden. Het LTS (Long Term Support)-predicaat houdt in dat er de komende twee jaar bug- en security-fixes worden uitgebracht voor deze kernel.

Langere adem?

Het feit dat Linux-kernels langer dan twee jaar kunnen leven, blijkt uit versie 4.19. Met versie 4.19.325 komt er nu een einde aan fixes en updates voor deze versie, dat nu dus EOL (End-of-Life) is. Dit terwijl deze versie al zes jaar geleden werd uitgebracht (22 oktober 2018). Het weerhoudt sommigen er alsnog niet van om nóg verder te gaan met hun ondersteuning van deze kernel.

Het Civil Infrastructure Platform (CIP)-project wil een “Industrial Grade Linux” garanderen. Dat doet het onder meer met kernel 4.19. De geplande einddatum voor SLTS v.4.19 reikt zelfs tot 2029. Het onderhoud wordt gepleegd door twee maintainers.

Gebruik 6.12

De kans is groot dat Linux 6.12 een vergelijkbaar lange adem zal krijgen. Arch Linux, openSUSE Tumbleweed en Fedora Linux zullen bijvoorbeeld van de kernel gebruikmaken. Gebruikers worden aangeraden om zo snel mogelijk te updaten naar deze nieuwe versies, zeker nu de populaire 4.19-variant van de kernel niet meer officieel wordt ondersteund.

Een belangrijke feature van 6.12 is ondersteuning voor PREEMPT_RT. Dit houdt in dat er sprake is van een ‘real-time operating system’ (RTOS), zoals we eerder hebben besproken:

Lees verder: Voor het eerst is Linux een Real-Time Operating System: wat houdt het in?