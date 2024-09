Voor het eerst is Linux een Real-Time Operating System: wat houdt het in?

Voor het eerst zit Real Time Linux (RTLinux) volledig in de kernel verstopt. Tijdens de Open Source Summit Europe van deze week werd de implementatie door Linux-oprichter Linus Torvalds goedgekeurd. Waarom is dit relevant? En wat kunnen gebruikers ermee?

Een Real-Time Operating System (RTOS) is voor mission-critical workloads van groot belang. De naamgeving is echter ietwat verwarrend. De tijdigheid van een RTOS is cruciaal omdat het garandeert dat sommige taken te allen tijde worden uitgevoerd, ongeacht wat het besturingssysteem voor de rest uitvoert. Normaliter gaat een OS taken stapsgewijs af, waarbij interrupts de precieze timing zomaar beïnvloeden. Een RTOS voorkomt dit.

Déjà vu

RTOS-implementaties bestaan al geruime tijd. De meeste componenten van PREEMPT_RT, de serie aan patches vanuit het Real Time Linux-project, zaten al in de Linux-kernel. Ook zijn er al RTOS’en buiten Linux om, zoals QNX van BlackBerry, Nucleus RTOS (Mentor Graphics, Siemens), ThreadX (Express Logic, Microsoft) en VxWorks. Ze kunnen naast een Linux-distributie draaien in embedded omgevingen, zoals binnen ziekenhuizen of op de fabrieksvloer. In dat geval vervullen ze de mission-critical taken waar een conventioneel OS niet voor geschikt is.

Vanaf nu kan dat veranderen. Toekomstige Linux-releases zullen al het werk van Real Time Linux bevatten in de kernel. Voor Canonical, maker van de populaire Linux-distributie Ubuntu, is dat wellicht niet al te best nieuws. In mei bleek dat de real-time kernel voor Ubuntu 24.04 LTS alleen voor gebruikers met een PRO-abonnement beschikbaar was. Althans, als klanten het OS wilden gebruiker voor meer dan 5 machines. Dit werd allerminst positief ontvangen door de Linux-gemeenschap, maar volgde het gedrag dat Red Hat al eerder vertoonde door RHEL af te sluiten voor downstream ontwikkeling.

Nu beschikken alle Linux-maintainers, of het nu individuen zijn of Canonical, over real-time Linux mogelijkheden binnen de kernel.

Waarom duurde dit zo lang?

RTLinux zelf is allesbehalve een nieuw project. Het is al twintig jaar in aanbouw, maar uit voorzichtigheid is het extreem geleidelijk geïntroduceerd binnen de kernel. Tegenover ZDNET vertelt ontwikkelaar Steven Rostedt dat elk stukje code minimaal drie keer herschreven was. Ook was de financiering van het project lang turbulent, totdat de Linux Foundation het in 2015 oppikte.

Vanaf nu strijdt Linux dus mee met spelers als BlackBerry, Siemens en Microsoft om een RTOS te leveren voor NASA-missies, medische apparatuur en zelfrijdende auto’s. De verspreiding van het open-source besturingssysteem kan dus nog verder reiken dan nu al het geval is, ver voorbij de servers, desktops en laptops waar het nu al in plaats heeft genomen.

