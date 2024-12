“Go meest gebruikte taal voor API-clients”

Cloudflare meldt dat Go nu de meest gebruikte programmeertaal is voor API-clients, waarmee het Node.js heeft ingehaald. Daarnaast blijkt AWS de populairste publieke cloud te zijn voor websites in de top 5000 domeinen.

DevClass analyseert het rapport, dat is gebaseerd op gegevens uit verschillende bronnen. Het rapport geeft inzicht in het gebruik van de diensten van Cloudflare. Het bedrijf staat bekend om zijn netwerkdiensten, waaronder een wereldwijd content delivery-netwerk (CDN). Hoewel het rapport interessante trends laat zien, moet de informatie met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, stelt DevClass.

Volgens Cloudflare is meer dan de helft van het internetverkeer dat zij verwerken API-gerelateerd. Uit hun analyse blijkt dat Go nu de populairste taal is voor het ontwikkelen van API-clients, met een aandeel van 11,8%, gevolgd door Node.js (10%) en Python (9,6%).

Go bijzonder geschikt voor API-clients

Go, ontwikkeld door Google, is een gecompileerde taal met statische typing, sterke ondersteuning voor gelijktijdigheid, geheugensafety en een eenvoudige programmeerstijl dankzij garbage collection. Dit maakt het bijzonder geschikt voor API-clients.

In 2023 stond Node.js nog bovenaan met 14,6%, terwijl Go toen 8,4% had en Java op de derde plaats stond met 7%. De sterke groei van zowel Go als Python (dat vorig jaar op 6,8% stond) is opvallend.

Technologieën in de top 5000 domeinen

Een ander deel van het rapport onderzoekt de technologieën die gebruikt worden door de top 5000 domeinen, gerangschikt op basis van verkeer naar de Cloudflare DNS-resolver en geanalyseerd door hun URL-scanner.

Een belangrijke bevinding is de dominantie van AWS, dat wordt gebruikt door 62,3% van deze domeinen. Microsoft Azure komt pas op de vierde plaats met 4,8%, achter WP Engine (8,5%) en Vercel (6,1%).

Daarnaast laat het rapport zien welke frameworks en libraries populair zijn bij deze domeinen. De meest gebruikte programmeertaal is PHP (48,1%), waarschijnlijk beïnvloed door de brede toepassing van WordPress. Andere veelgebruikte talen zijn Node.js (27,9%) en Java (16,8%).

Het gebruik van JavaScript-frameworks toont React als leider met 36,6%, gevolgd door Vue.js (19,7%) en Next.js (12,6%). Bij webframeworks staat Next.js echter bovenaan met 32,8%, gevolgd door Express (23%) en Nuxt.js (19%).

PHP wordt weinig gezien

Opvallend is dat PHP, ondanks zijn dominantie als programmeertaal, nauwelijks voorkomt in de lijst van webframeworks. Het hoogste PHP-gebaseerde framework is Yii, met slechts 3,1%.

Hoe Cloudflare JavaScript-frameworks precies definieert, wordt niet expliciet vermeld, behalve dat de categorieën zijn gebaseerd op een aangepaste versie van Wappalyzer. Wappalyzer zelf meldt bijvoorbeeld dat Microsoft ASP.NET in 2024 bovenaan staat met 39,3% marktaandeel, gevolgd door Next.js (19,5%) en Laravel (7,2%).

De verschillen tussen de bevindingen van Cloudflare en andere bronnen, zoals Wappalyzer, suggereren dat de top 5000 domeinen andere keuzes maken dan de meeste websites. Dit benadrukt het belang van een kritische blik bij het interpreteren van deze cijfers, stelt DevClass