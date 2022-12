Amazon wil zijn Amazon Go-technologie voor betalen in winkels zonder tussenkomst van kassamedewerkers verder gaan vermarkten via AWS. Dat stelt het bedrijf tegenover Reuters.

De techgigant heeft zijn Amazon Go-technologie ontwikkeld voor kleine winkels. De technologie maakt het mogelijk klanten snel te laten betalen zonder tussenkomst van een kassamedewerker. Deze winkels hoeven dan niet te worden bemand.

In de winkels houden sensors en camera’s in gaten wat mensen pakken en meenemen en schrijven het corresponderende bedrag af nadat ze de winkel hebben verlaten. De personen die van de dienst gebruikmaken, moeten wel over een Amazon Go-app op hun smartphone beschikken.

Deze technologie is inmiddels in de Verenigde Staten beschikbaar in voedsel- en andere winkels op vliegvelden, in bedrijfsomgevingen en in een congrescentrum.

Uitbreiding klantenportfolio via AWS

Volgens Reuters is Amazon nu van plan deze technologie verder te vermarkten via de public cloudomgeving van AWS. Het team van Amazon Go is onlangs overgeheveld naar AWS en dit platform biedt natuurlijk meer kansen voor verdere verkoop. Gedacht wordt onder meer aan ziekenhuizen.

Daarnaast gokt Amazon ook op verdere internationale uitbreiding van de functionaliteit voor betalen zonder kassa’s. Hiervoor is eerder de ‘cashier-less’-specialist Watasale uit India overgenomen.

Techzine is deze week aanwezig op AWS re:Invent. Houd de website in de gaten voor meer. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.

Tip: Data ligt ten grondslag aan moderne innovatie