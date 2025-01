Philips verkoopt ASML-toeleverancier: nieuw zelfstandig bedrijf Xiver

Philips heeft een chipfabriek voor micro-electromechanical systems (MEMS) verkocht aan een groep Nederlandse investeerders. Het nieuwe bedrijf, Xiver, komt onder leiding te staan van voormalig topman VDL Nedcar John van Soerland.

MEMS worden onder meer toegepast in sensoren voor airbags, infrarooddetectie, katheters en andere medische diagnoseapparatuur. Daarnaast levert Xiver aan ASML en het Franse defensiebedrijf Lynred, bevestigt Van Soerland in De Telegraaf. ASML is voor de bouw van zijn machines sterk afhankelijk van een netwerk van toeleveranciers in en rond Eindhoven, waaronder nu ook Xiver.

Nieuwe positionering

Met de verkoop van het bedrijfsonderdeel zet Philips verder in op het afstoten van niet-kernactiviteiten. Het Eindhovense bedrijf wil zich concentreren op haar kernactiviteiten in gezondheidstechnologie. Om die reden begon eerder ook ASML en in een later stadium NXP. Deze afsplitsingen van Philips kennen inmiddels hun eigen succesverhalen.

Van Soerland, die afgelopen zomer afscheid nam als CEO van VDL Nedcar, had eigenlijk zijn pensioen aangekondigd. Toch besloot hij deze nieuwe uitdaging aan te gaan. De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Wel is het de bedoeling dat het huidige team van 110 medewerkers in dienst blijft. Xiver wil zich richten op innovatie en verdere groei in de MEMS-markt.

