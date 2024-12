Hoe de failliete start-up Bench voor chaos zorgde

Employer.com koopt het failliete Bench Accounting, dat klanten plotseling zonder toegang tot hun boekhoudgegevens achterliet. De episode bewijst dat organisaties hun kritieke data veel beter in de gaten moeten houden, want de ondergang leidde tot wanhoop bij menig SaaS-klant van Bench.

Het Canadese Bench sloot op 27 december opeens de deuren. Tegelijkertijd kregen klanten te horen dat er vanaf die dag geen toegang meer was tot het Bench-platform. Meer dan een bittere pil voor de 12.000 Amerikaanse Bench-gebruikers, want menig mkb’er had nergens een kopie beschikbaar van belangrijke accountingdata en belastinggegevens.

Verbijsterde klanten

Klanten lieten hun ongenoegen gauw blijken. Mede-oprichter en CTO van e-commercebedrijf Radiator Justin Metros vertelde dat hij nog nooit een bedrijf zo abrupt afscheid heeft zien nemen. “Dat is gestoord.” Een kersverse Bench-klant die overkwam van QuickBooks, was ook uiterst ontevreden over de gang van zaken. Zijn migratiekosten zijn nu ook weggegooid geld.

De goede raad van Bench: stap over op Kick, dat onder meer op investeringen van General Catalyst en OpenAI kan rekenen. Wie wil verkassen naar Kick of een andere partij, kan sinds 30 december de data van Bench downloaden. Vanaf maart 2025 zou dit niet meer mogelijk zijn, stelde het bedrijf.

Redder in nood

Nu blijkt Employer.com op het nippertje Bench te hebben opgekocht, zo ontdekte TechCrunch. De Amerikaanse HR-specialist is van plan het Bench-platform weer online te krijgen, zodat klanten weer bij hun gegevens kunnen. Sommige eerdere aanbevelingen van Bench zijn als sneeuw voor de zon weer verdwenen, zoals de suggestie om om zes maanden uitstel van de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) te vragen.

De ophef laat zien dat SaaS-diensten, voor welke business-taak dan ook, niet het enige thuis kunnen zijn voor kritieke data. Hoewel het Bench-incident een kleine groep trof, is er geen enkele garantie dat een groter klantenbestand niet op dezelfde manier getroffen kan worden. En ben je toevallig net wel een klant bij een dergelijke start-up, dan is het zaak je data veilig te stellen voordat een plotselinge shutdown plaatsvindt.

