Hackers claimen succesvolle aanval op Atos

De ransomware-groepering Space Bears beweert toegang te hebben tot een database van Atos. Het Franse techbedrijf neemt deze claim zeer serieus en heeft een onderzoek ingesteld.

Space Bears dook voor het eerst begin dit jaar op en maakt sindsdien tientallen slachtoffers. Vooral westerse bedrijven lijken doelwit te zijn. Bij een succesvolle aanval blokkeert Space Bears de toegang tot systemen, om vervolgens losgeld te eisen in ruil voor het vrijgeven van de systemen. Daarnaast maakt de groepering gebruik van double extortion, waarbij wordt gedreigd om gestolen gegevens openbaar te maken als er geen betaling volgt.

Atos benadrukt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat systemen in welk land dan ook zijn getroffen. Ook op de systemen van dochterbedrijf Eviden zijn op dit moment geen verdachte activiteiten vastgesteld. Tot op heden heeft het bedrijf nog geen losgeldeis ontvangen. “Desondanks neemt Atos dergelijke beschuldigingen zeer serieus. Het cybersecurityteam onderzoekt de situatie actief en er worden updates verstrekt als er enige verandering is in de bovenstaande informatie”, aldus Atos in een verklaring.

De claim van Space Bears dateert van zaterdag 28 december. Atos publiceerde een dag later, op zondag 29 december, een korte update over het onderzoek naar de geclaimde hack. Tot nu toe is er geen definitief uitsluitsel dat er geen succesvolle aanval was, noch dat er concrete aanwijzingen voor een geslaagde hack zijn gevonden.

