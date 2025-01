Netwerk-, cloud- en security- aanbieder Silta wordt Conscia België

Conscia Nederland zet stappen om vertegenwoordiging binnen de hele Benelux-regio te realiseren. Zo neemt het nu Silta uit Antwerpen over, dat per direct verdergaat als Conscia België.

Foto v.l.n.r.: Marcel Cappetti, algemeen directeur Conscia Nederland, en Ernst Nijkerk, voormalig eigenaar Silta.

De vertegenwoordiging van de Belgische tak van Conscia kan Silta onmiddellijk inzetten. De portfolio’s van beide bedrijven sluiten namelijk naadloos op elkaar aan. Beiden zijn aanbieders van producten en diensten rondom netwerkinfrastructuur, cloudtechnologie en managed security. Bovendien is Silta reeds partner van onder meer Cisco, Microsoft, Dell EMC en Veeam.

Een match vinden

Voor Conscia Nederland is de overname tevens de eerste stap naar België. Het bedrijf ambieert om in de hele Benelux klanten te ondersteunen. Om die ambities te realiseren bleek het een lange zoektocht naar de geschikte partner. Met Silta is deze nu gevonden.

Marcel Cappetti, algemeen directeur bij Conscia Nederland, gaat dieper in op de uitbreiding naar België. “We hebben lang gezocht naar de juiste partner in België. Die moest niet alleen complementair zijn aan onze dienstverlening, maar ook flexibel kunnen inspelen op veranderende wensen uit de markt, en dezelfde aandacht hebben voor de betrouwbaarheid en diepgaande kennis die nodig zijn om de complexe IT-infrastructuren van klanten te kunnen ondersteunen.”

Zelfde bedrijf, nieuwe naam

Welke impact de overname heeft voor Vlaamse klanten van Silta, horen we van Ronnie Dibbaut, Operations director bij Silta. “Onze klanten zullen we op dezelfde vertrouwde manier blijven benaderen, waarbij een no-nonsense aanpak, kwaliteit en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel blijven staan. Daarnaast profiteren we van de grote hoeveelheid kennis en specialisaties die aanwezig zijn binnen de gehele Conscia Group. Hiermee kunnen we onze klanten bij nog meer vraagstukken op het gebied van hun IT-infrastructuur ondersteunen. Daarnaast biedt het onze medewerkers nog meer kansen om zich te specialiseren en in internationale teams te werken aan uitdagende projecten.”

Voor klanten zou de nieuwe naam dus de enige wijziging zijn. Het team van Silta blijft eveneens behouden, net als de huidige directeuren van het bedrijf. De directeuren, Gunter Van de Cauter en Ronnie Dibbaut, krijgen er wel een rol bij in het managementteam van de nieuw opgerichte Benelux-organisatie.

Lees meer: Conscia breidt uit en koopt Ierse IT-dienstverlener PlanNet21 Group