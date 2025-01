Overheidsdienst DigiD werkt momenteel niet. De storing is al sinds 13:36 actief, waardoor het regelen van zaken als machtigingen, toeslagen en belastingen niet mogelijk is.

Wanneer de storing opgelost wordt, is niet bekend. Wel was er al aan het einde van de ochtend een korte storing tussen 11:20 en 11:27, meldt DigiD-beheerder Logius. Het is onzeker of de eerdere storing gerelateerd is aan de tweede.

DigiD kent regelmatig storingen, zoals op 18 december jongstleden. Toen duurde het tot 20 december voordat DigiD weer volledig bereikbaar was. Een kortere storing op 2 januari duurde echter slechts een kwartier.

Meldingen nemen af

De piek in het aantal meldingen via AlleStoringen.nl lijkt gepasseerd. Toch is het nog steeds niet mogelijk om zaken te regelen; na het inlogscherm komen gebruikers terecht bij een dashboard om hun wachtwoord te wijzigen, een paspoort toe te voegen ter identificatie of een telefoon. Mogelijk wijst dit op een fout bij de dienst die log-ins regelt, al kunnen er meerdere boosdoeners zijn.

Hoe dan ook is de foutmelding niet accuraat. Er is wel onderhoud gepland voor BSNk (BSN-koppelregister polymorfe pseudoniemen) op 15 januari om 8:00 uur. Op de 21e zal ook DigiD Machtigen onderhouden worden doordat de productieomgeving wordt bijgewerkt. Dit zal plaatsvinden om middernacht. Om 17:00 op 21 januari zal tevens BSNk opnieuw tijdelijk onbereikbaar zijn.