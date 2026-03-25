DataCore komt met Swarm Appliance voor edge-databescherming

DataCore introduceert de Swarm Appliance, een kant-en-klare oplossing voor databescherming in edge- en ROBO-omgevingen. Het product combineert data-immutability, encryptie en malwaredetectie in één vooraf geconfigureerde appliance. Daarmee wil DataCore organisaties helpen die ongestructureerde data buiten het datacenter moeten beschermen zonder extra operationele belasting.

Steeds meer organisaties genereren ongestructureerde data op gedistribueerde locaties, van retail en industrie tot zorginstellingen op afstand. Maar de meeste edge- en ROBO-omgevingen beschikken niet over de IT-resources of ruimte voor traditionele enterprise-grade databescherming. Swarm Appliance is de oplossing die DataCore op die situatie heeft afgestemd.

De Swarm Appliance is beschikbaar in verschillende capaciteitsconfiguraties. DataCore werkt daarvoor samen met hardware-leveranciers om volledig geïntegreerde en gevalideerde systemen te leveren.

Cyberweerbaarheid en compliance aan de edge

Swarm Appliance is specifiek gebouwd met cyberweerbaarheid als vertrekpunt. De oplossing omvat data-immutability, encryptie, integriteitsverificatie en geïntegreerde malwaredetectie om mogelijk geïnfecteerde data te identificeren en in quarantaine te plaatsen. Zo kunnen organisaties voldoen aan datagovernance-eisen terwijl data immutable en controleerbaar blijft.

Toepassingen lopen uiteen: van medische beeldvorming in externe zorginstellingen tot surveillance-data in retailomgevingen en archivering op locaties met beperkte IT-resources.

“Tegelijkertijd ontbreekt het hen aan middelen om databescherming over honderden gedistribueerde locaties te beheren en te standaardiseren zoals in een centraal datacenter. Swarm Appliance speelt hier direct op in door cyberweerbaarheid aan de edge te vereenvoudigen en tegelijkertijd de operationele lasten te verlagen met een geïntegreerde, kant-en-klare oplossing”, aldus Abhi Dey, Chief Product Officer bij DataCore.

De Swarm Appliance kan gecombineerd worden met de StarWind HCI Appliance, die highly available block storage levert voor bedrijfskritische applicaties. Samen richten ze zich op zowel primaire als secundaire datamanagementbehoeften in edge-omgevingen. In de bredere portfoliostrategie is Swarm de object storage-pijler voor archivering en langetermijnretentie.

Tip: DataCore zet vrijheid, bescherming en langdurig data bewaren centraal