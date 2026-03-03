Odido-storing door stroomuitval bij Stedin

Door een stroomstoring bij leverancier Stedin kampen Odido-klanten met slecht werkend of uitgevallen internet. Hoewel de regio Rotterdam specifiek getroffen zijn, melden gebruikers in verschillende delen van het land dat ze connectiviteitsproblemen ervaren.

De problemen zouden volgens Odido rond 10.30 voorbij moeten zijn. Desondanks wekken reacties online de suggestie dat de schaal van het probleem verder reikt dan Rotterdam. Op zowel Allestoringen.nl als in discussies op Tweakers geven gebruikers aan dat er namelijk ook buiten die regio problemen zijn. Ook in bijvoorbeeld Gelderland en Noord-Brabant zijn problemen gemeld met mobiel internet.

De tool van Odido zelf suggereert dat er geen problemen zijn, met nagenoeg volledige dekking. Het komt wel vaker voor dat dergelijke tooling niet overeenkomt met de realiteit of te traag updatet.

Overigens is het mogelijk dat er een bekend effect meespeelt: problemen die ongerelateerd aan Odido zijn, maar wel aan de provider worden toegeschreven. Immers is een lopende regionale storing voor andere gebruikers een logische verklaring voor internetproblemen, ook als er eigenlijk niets mis is met hun internetverbinding.

Geplaagde provider

Storingen zijn van alle tijden. Toch ligt Odido momenteel onder een vergrootglas door het reusachtige datalek waar de telecomprovider mee te maken heeft gehad. ShinyHunters, dat vele organisaties heeft getroffen via een Salesforce-exploitatie, wist Odido’s omgeving te infiltreren en de data van zo’n 6,5 miljoen klanten te ontfutselen. Gevoelige data van burgerservicenummers tot bankrekeningnummers en support tickets zijn in het lek blootgelegd.

Lees ook: Odido-hack: ook gevoelige klantnotities gestolen

Voor nu lijkt de storing het gevolg van problemen bij een toeleverancier. Ook de effecten die ver voorbij Rotterdam gevoeld worden, kunnen het gevolg zijn van een regionaal probleem dat via de beheerlaag van het netwerk voor problemen elders zorgen.