90 procent van bedrijven verwacht kostenstijging door GenAI

Uit het Enterprise Cloud Index-onderzoek van Nutanix blijkt dat organisaties massaal inzetten op generatieve AI ondanks de verwachte kostenstijgingen. Maar liefst 90 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht een toename in IT-kosten door GenAI-implementaties. Ondertussen rekent 70 procent op een rendement binnen drie jaar.

Het onderzoek, uitgevoerd onder 1.500 IT- en DevOps-besluitvormers wereldwijd, toont aan dat meer dan 80 procent van de organisaties al een GenAI-strategie heeft ontwikkeld. Wat dit precies inhoudt, zal sterk verschillen. Uit andere onderzoeken blijkt namelijk dat veel organisaties nog niet voorbij een experimentele fase zitten met GenAI.

Containerisatie als fundament

Een opvallende ontwikkeling is dat bijna 90 procent van de organisaties containers gebruikt voor applicaties. Deze aanpak wordt gezien als essentieel voor het succesvol implementeren van GenAI-workloads. Nutanix speelt hier zelf op in met oplossingen die het mogelijk maken om AI-workloads zowel on-premises als in de public cloud te draaien. Dit speelt in op de klacht van 98 procent onder respondenten dat GenAI maar moeilijk te implementeren is met legacy systemen.

“Veel bedrijven staan op een kantelpunt met GenAI”, aldus Lee Caswell, SVP Product and Solutions Marketing bij Nutanix. “Onze ECI toont trends die we ook horen van klanten, zoals uitdagingen met betrekking tot het opschalen van GenAI-workloads van ontwikkeling naar productie, nieuwe eisen die GenAI creëert voor data governance, -privacy en -zichtbaarheid, en de integratie met bestaande infrastructuren. Een succesvolle return on investment (ROI) van GenAI-projecten vereist een holistische aanpak voor modernisering van applicaties en de IT-infrastructuur, inclusief containerisatie.”

Security blijft topprioriteit

Voor 95 procent van de organisaties verandert GenAI de prioriteiten, waarbij security en privacy bovenaan staan. Dit uit zich ook in specifieke zorgen: 95 procent is van mening dat er meer gedaan moet worden om LLM’s te beveiligen. Dit kan overigens op twee manieren worden geïnterpreteerd. De LLM’s zelf zijn na fine-tuning en domeinspecifieke training zelf al goud waard en bevatten regelmatig gevoelige informatie, terwijl ook het gebruik ervan kan leiden tot problemen. Immers zijn we nog niet af van AI-hallucinaties en blijken zelfs de meest geavanceerde modellen vatbaar voor kwaadaardig gebruik.

Investeren in mensen en technologie

Het onderzoek benadrukt ook het belang van menselijk kapitaal: 52 procent van de respondenten geeft aan te moeten investeren in IT-training, terwijl 48 procent het werven van nieuw talent als noodzakelijk ziet. Ondanks de grote concurrentie om GenAI-expertise, verwacht 53 procent dat bestaande medewerkers AI-vaardigheden organisch kunnen ontwikkelen.

