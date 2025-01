Nutanix bevordert multi-cloudsamenwerking in Europa via community-platform

Nutanix wil de onderlinge samenwerking tussen multi-cloudspecialisten in de EMEA (Europe, the Middle-East and Africa)-regio bevorderen door ze samen te brengen in het MC Experts-platform.

Nutanix gelooft heilig in onderlinge samenwerking tussen verschillende cloudexperts om succesvolle multi-cloudprojecten tot een goed einde te brengen. Denk aan specialisten op het gebied van private en public cloud, maar ook aan die van edge-omgevingen. Het is belangrijk dat zij elkaar op een makkelijke manier kunnen treffen om van gedachten te wisselen en met elkaar samen te werken.

Voor het bevorderen van deze noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende experts introduceert Nutanix binnen de EMEA-regio nu de Multicloud Experts (MC Experts)-community. Dit is een platform waar de cloudexperts kennis en tools met elkaar kunnen delen, met andere specialisten kunnen samenwerken en klanten kunnen helpen om via multi-cloud verder te groeien.

Inhoud programma

Meer concreet bestaat de MC Experts-community uit door Nutanix geselecteerde specialisten met uiteenlopende expertise. Deze nemen deel aan kennisdelingssessies, webinars, hands-on labs en certificeringsprogramma’s, waardoor de community dynamisch en interactief blijft.

Ieder kwartaal worden de deelnemers actief uitgedaagd hun vaardigheden verder te ontwikkelen. De multi-cloudspecialist biedt hiervoor binnen het community-platform toegang tot exclusieve trainingen en tools, gratis toegang tot Nutanix-certificeringen zoals Nutanix Certified Associate (NCA) en andere multi-cloudprogramma’s. Ook kunnen zij ervaring opdoen via cloudprojecten.

Voor betere onderlinge samenwerking krijgen de exclusieve deelnemers aan de community toegang tot een speciaal Slack-kanaal voor directe interactie met de eigen technische, product- en cloudexperts van Nutanix.

Verder worden ieder halfjaar andere cloudcommunities uitgenodigd om aan deze specifieke Nutanix-community deel te nemen. Via interactieve discovery-plannen worden dan actuele trends en best practices besproken.

Iedere zes maanden worden ook weer nieuwe deelnemers voor de MC Experts-community uitgenodigd. Hierdoor wil Nutanix gestaag een wereldwijd netwerk opbouwen van meer dan 360 cloudexperts die grensoverschrijdend met elkaar gaan samenwerken op het gebied van multi-cloud.

Lees meer: Nutanix Enterprise AI kan AI-workloads nu ook in de public cloud draaien