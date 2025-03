SoftBank koopt Arm-chipmaker Ampere Computing

Het Japanse investeringshuis SoftBank Group (SBG) neemt Ampere Computing over. Ampere is een chipontwerper die server-grade silicium maakt op basis van de Arm-architectuur.

SoftBank betaalt $6,5 miljard voor deze overname. De belangrijkste investeerders van Ampere, Oracle en Carlyle, verkopen hun aandelen, aldus The Register.

Ampere is gespecialiseerd in veelkernige CPU’s. Het Ultra-model dat het in 2023 lanceerde is er een voorbeeld van. Ultra heeft tussen de 96 en 192 cores, allemaal compatibel met de Armv8.6+ architectuur en versie 5 van de Server Base System Architecture – maar ook aangepast met wijzigingen die Ampere zelf heeft doorgevoerd. In 2024 kondigde Ampere de AmpereOne Aurora aan, die 512 cores zal bereiken.

Deze enorme chip is ontworpen om AI-workloads te verwerken. En dat lijkt precies te zijn wat SoftBank interesseert. Het Japanse bedrijf meldt dat de overname van Ampere zijn strategische visie en inzet voor innovatie in AI en computing bevordert.

Samenwerking met andere SBG-bedrijven

In de aankondiging van Ampere over de deal wordt SBG-CEO en voorzitter Masayoshi Son (foto) geciteerd. Hij meent dat de toekomst van Artificial Super Intelligence baanbrekende rekencapaciteit vereist. Ampere’s expertise in halfgeleiders en high-performance computing versnelt volgens Son de AI-innovatie.

De aankondiging van SoftBank vermeldt ook dat Ampere samen zal werken met andere SBG-bedrijven. Dat betekent mogelijk dat die ondernemingen Ampere-processoren adopteren. Sommige van die bedrijven, zoals de Koreaanse/Japanse webgigant LY Corp, opereren op hyperschaal. SoftBank runt ook een telecombedrijf in Japan. Dit terwijl zijn Vision Fund-investeringstak aandelen heeft in TikTok-operator ByteDance. En in talloze grootschalige e-commercebedrijven, enterprise-techbedrijven en AI-startups.

Als SBG zijn bedrijven kan bewegen voor Ampere’s producten te kiezen, dan kunnen veel workloads verschuiven van x86.

Impact op Arm’s toekomst

Onbekend is wat de overname betekent voor Arm’s ambities om zijn eigen serverprocessors te creëren, waarvan naar verluidt Meta als klant heeft getekend. Misschien zal SoftBank een manier vinden om twee serverprocessorbedrijven te runnen. Of het richt Arm op directe verkoop van maatwerk en laat Ampere de commodity-apparatuur verkopen.