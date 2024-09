Oracle kan Arm-chipmaker Ampere overnemen in 2027

Oracle bezit al 29 procent van de Amerikaanse Arm-chipmaker Ampere. Terwijl oprichter Renée James zich terug zal trekken van de raad van bestuur bij Oracle, heeft die partij de optie haar bedrijf over te nemen vanaf 2027.

Dat blijkt uit een SEC-filing van enkele dagen geleden. De totale waarde van Oracle-investeringen in Ampere zijn sinds 2017 1,5 miljard dollar, blijkt uit het document. Vanaf januari 2027 is het in staat om controle te verkrijgen over Ampere.

Arm-strijd

Ampere gold even als de meest vooraanstaande leverancier van datacenterchips op basis van de Arm-architectuur. Echter is dat landschap intussen een stuk gevarieerder. Zowel Google als AWS hebben in de vorm van respectievelijk de recent aangekondigde Axion en al oudere Graviton-serie een eigen variant op basis van de Arm-ontwerpen. Ook hebben verschillende media gemeld dat Apple bezig is met eigen AI-processoren om in datacenters te draaien. Kortom: Ampere’s toegevoegde waarde is een stuk minder duidelijk anno 2024 dan voorheen.

Intussen draait ook Oracle’s eigen cloudinfrastructuur (OCI) grotendeels op andere hardware. GPU’s van Nvidia en AMD vormen gezamenlijk gigantische clusters. Een recent voorbeeld van een dergelijke OCI Supercluster bevat 131.072 Blackwell-chips van Nvidia. De nadruk op GPU’s duwt de CPU’s van Ampere in een hoekje waarin het al fikse concurrentie heeft. Intel en AMD hebben met hun datacenterprocessoren tegenwoordig eveneens gigantische core-aantallen, in navolging van Ampere. Hoewel de AmpereOne-processor tot wel 512 cores gaat bieden, zijn de 128 cores in de Intel Xeon 6P een stuk sneller en dankzij x86 voorzien van legacy-ondersteuning voor workloads.

Met de Xeon 6 E-core lijn van Intel en AMD’s Epyc-chips gebaseerd op zuinige Zen 5c-cores strijden de CPU-reuzen van weleer met de gedachtegang dat x86 minder efficiënt zou zijn dan Arm. Volgens Ampere-oprichter Renée James was die vermeende hogere efficiëntie de voornaamste reden dat Ampere (en Arm) uiteindelijk de strijd met x86 zou winnen.

Ampere-verkoop

Een week geleden bleek al dat Ampere op zoek was naar een nieuwe eigenaar. Met een waarde die twee jaar geleden is ingeschat op 8 miljard dollar zou het advies inwinnen over de mogelijke opties, schrijft Bloomberg. Oorspronkelijk was het plan om tot een beursgang te komen, een poging die zelfs had geleid tot een geheime IPO-filing in 2022. Nu is er een reële kans dat die helemaal niet gaat komen, maar Ampere opgaat in Oracle.

