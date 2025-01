Ampere Computing onderzoekt overname door Arm

Ampere, de door Oracle gesteunde ontwerper van halfgeleiders, staat open voor een overname door Arm. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen die anoniem willen blijven.

Ampere, dat halfgeleiders ontwerpt die de technologie van Arm gebruiken, werd in 2021 gewaardeerd op $8 miljard in een voorgestelde minderheidsinvestering door het Japanse SoftBank, meldde Bloomberg News destijds. Het is niet bekend welke waardering SoftBank, Arm en Ampere momenteel bespreken.

Vertegenwoordigers van Arm en Ampere weigerden commentaar te geven. Woordvoerders van SoftBank en Oracle reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Ampere stuurde aan op overname

Ampere werkt samen met een financieel adviseur om overname-interesse te onderzoeken. Dit meldde Bloomberg News in september. Het bedrijf toonde interesse in een deal met een grotere speler in de industrie. Dit suggereert dat het geen gemakkelijke weg naar een beursintroductie zag.

Een deal voor Ampere zou bijdragen aan een golf van chipbedrijven die willen profiteren van de AI-uitgavenboom. Oracle zei vorig jaar dat het 29% van de startup bezit en toekomstige investeringsopties kan uitoefenen die het controle over de chipmaker zouden geven.

Competitieve markt

Hoewel Ampere zou kunnen profiteren van de voortdurende AI-hype, werd de markt competitiever. Verschillende grote technologiebedrijven haasten zich om dezelfde soorten chips te ontwikkelen die Ampere maakt. Terwijl er veel belangstelling is voor de controle over sleutelcomponenten nu de datacenterindustrie zich heroriënteert voor het AI-tijdperk, moet Ampere, net als grotere concurrenten Intel en Advanced Micro Devices, reageren op een verschuiving in uitgaven van centrale verwerkingseenheden (CPU’s) naar de versnellingschips van Nvidia Corp.

Ampere maakt processoren voor datacenterapparatuur. En wel met behulp van de technologie van Arm. Arm beweegt zich steeds meer van een licentiegever van fundamentele standaarden en basisontwerpen naar een meer complete chipmaker. De toevoeging van Ampere’s ingenieurs, van wie velen werkten voor de voormalige marktleidende serverchipdivisie van Intel, zou expertise en impuls kunnen toevoegen aan de push van CEO Rene Haas naar die markt.

Beursgang werd overwogen

Ampere-oprichter en CEO Renee James, een voormalige Intel-executive, had overwogen om Ampere naar de beurs te brengen. Het bedrijf zei in april 2022 dat het vertrouwelijk een aanvraag voor een beursintroductie (IPO) in de VS had ingediend, op een moment dat de vraag naar chips snel toenam.

Een verkoop van Ampere zou een voortzetting zijn van de reeks halfgeleiderdeals. Wereldwijde deals met chipbedrijven verdubbelden vorig jaar meer dan tot meer dan $31 miljard, volgens gegevens verzameld door Bloomberg.