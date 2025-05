Redis keert terug naar open source na beschadigen community-relatie

In-memory datastore Redis is nu beschikbaar onder de AGPLv3 open source licentie. De maker heeft een koerswijziging doorgevoerd na de omstreden overstap naar de beperkte source available SSPL-licentie in 2024. De terugkeer naar een open source-licentie moet de relatie met de Redis-community verbeteren.

In maart 2024 stapte Redis over naar de SSPL-licentie, wat resulteerde in een breuk met de open source community. Deze verandering leidde onder meer tot de opkomst van Valkey, een fork van Redis onder de Linux Foundation die de oorspronkelijke open source filosofie van Redis wilde voortzetten.

De licentiewijziging kwam voort uit de wens om te voorkomen dat grote cloudaanbieders AWS en Google Cloud zouden profiteren van Redis zonder evenredige bijdragen terug te leveren. Deze providers onderhouden nu hun eigen Redis-fork sinds de overstap naar SSPL.

Terugkeer van Salvatore Sanfillipo

Een cruciale ontwikkeling was de terugkeer van Redis-oprichter Salvatore Sanfillipo als developer evangelist in november 2024. Zijn invloed blijkt een belangrijke factor in de hernieuwde koers van het bedrijf. Onder zijn begeleiding, samen met CTO Benjamin Renaud, heeft Redis besloten de OSI-goedgekeurde AGPL-licentie toe te voegen als optie.

De SSPL-licentie werd door de Open Source Initiative (OSI) niet erkend als echte open source licentie. Het was eerder een beperkte source available-licentie. De AGPLv3 voldoet daarentegen wel aan de voorwaarden, waardoor Redis nu weer een volwaardig open source product kan worden genoemd. Dit moet de relatie met de community herstellen die door de eerdere licentiewijziging was verslechterd.

Nieuwe functionaliteiten

Naast de licentiewijziging introduceert Redis 8 ook nieuwe technische mogelijkheden. Vector sets, ontworpen door Sanfillipo, zijn het eerste nieuwe datatype in jaren. Ook worden Redis Stack-technologieën als JSON, Time Series en de Redis Query Engine geïntegreerd in de Redis core.

Volgens Redis levert versie 8 meer dan 30 prestatieverbeteringen op, met tot 87 procent snellere commando’s en een verdubbeling van de doorvoersnelheid. Dit moet de aantrekkelijkheid van Redis ten opzichte van alternatieven als Valkey vergroten.

De licentiewijziging komt op een moment dat veel bedrijven zoeken naar alternatieven voor Redis. Uit onderzoek uit 2024 bleek eerder dat 83 procent van de grote bedrijven die Redis gebruiken, Valkey al hadden geadopteerd of aan het testen waren. Deze significante verschuiving dreigde de marktpositie van Redis te verzwakken.

Redis 8 met AGPL-licentie is nu beschikbaar. Het is afwachten of deze zet voldoende zal zijn om het vertrouwen van de community te herstellen en de migratie naar alternatieven als Valkey te stoppen.

