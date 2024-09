Met Valkey 8.0 maakt de Linux Foundation een lange neus naar Redis

Valkey 8.0 belooft over de gehele linie verbeteringen op het gebied van prestaties, betrouwbaarheid en observability ten opzichte van eerdere versies en daarmee dus ook van Redis. Tijdens de Open Source Summit in Wenen kondigde de Linux Foundation de nieuwste versie aan van dit krap een half jaar geleden geforkte alternatief voor key-value store Redis.

Valkey is een open-source, in-memory NoSQL data store en moet voortbouwen op de sterke punten van eerdere versies. Dat klinkt alsof Valkey al een lange en rijke voorgeschiedenis heeft. Dat klopt ook wel, maar ‘lang’ is relatief, omdat de voorgaande versies allemaal de afgelopen maanden live zijn gegaan. De nieuwe versie 8.0 geldt als de eerste ‘grote’ release sinds het forken van Redis. Die laatste kent sinds versie 7.4 een beperktere licentie.

Voorbeeld neerzetten

Niet voor niets was de livegang een belangrijke aankondiging tijdens de Open Source Summit in Wenen, die deze week plaatsvindt. Door onder meer functionaliteit toe te voegen of te verbeteren op het gebied van schaalbaarheid, efficiënt bronnengebruik en systeemmonitoring, wil de Linux Foundation met Valkey laten zien hoe snel de open-source-community kan schakelen.

In dat opzicht zet het Valkey dus absoluut als voorbeeld neer. In de open-source community was een hoop te doen om het veranderen van de licentie van Redis door het gelijknamige bedrijf. Het betekende onder meer dat managed service-providers buiten spel stonden.

Een van de meest opvallende verbeteringen die de community heeft weten door te voeren is het intelligente gebruik van multi-cores en asynchrone I/O-threading. Dit verhoogt de throughput volgens de Linux Foundation tot een indrukwekkende 1,2 miljoen verzoeken per seconde op AWS r7g-instances, die draaien op de Graviton3-processors van AWS.

Het voorbeeld van AWS zal niet voor niets zijn, aangezien dit bedrijf behoorlijk aan Valkey heeft bijgedragen. Dat gebeurde vooral in de persoon van Madelyn Olsen, die dan ook in de technische stuurgroep zit, nadat ze eerder hetzelfde deed voor Redis. Niet alleen AWS heeft zich overigens achter Valkey geschaard. Google dingt momenteel -net als wederom AWS overigens- naar de hand van de community op het gebied van Vector Search. Beide bedrijven willen deze functionaliteit in het licht van AI-toepassingen graag zelf toevoegen. Volgens een woordvoerder van AWS toont dit de ‘opgekropte’ wens van grote bedrijven om ook bij te dragen.

Dataverlies beperkt

Daarnaast verbetert Valkey 8.0 het schalen van clusters met automatische failover. Dit betekent dat de database automatisch nieuwe shards (subsets van data) aanmaakt en verdeelt over extra nodes zonder handmatige tussenkomst. Als een node uitvalt, activeert het systeem automatisch een failover, zodat de data op de uitgevallen node wordt gerepliceerd en beschikbaar blijft op andere nodes. Bovendien beperkt Valkey door ‘migration states’ te repliceren het verlies van data tijdens migratie van data tussen nodes, of bij herschikkingen daarvan.

Het proces van datareplicatie is ook verbeterd door de komst van dual-channel RDB (Redis Database) en replica backlog-streaming. Dit versnelt data-replicatie en zorgt voor een snellere systeemrespons wanneer er een real-time gierende vraag is naar data. Over de gehele linie moeten deze verbeteringen dus leiden tot data die consistent blijft en correct wordt gerepliceerd, met minimaal dataverlies. Ook als de vraag naar data hoog is.

Observability verbeterd

Op het gebied van observability levert Valkey 8.0 uitgebreide statistieken per slot en per client. Deze omvatten onder meer statistieken voor pubsub-clients, rehash-memory, event loop-latency en command-level heavy traffic logging. Dit helpt gebruikers om een gedetailleerde inkijk te krijgen in systeemprestaties en resourcegebruik. Memory overhead is ook geoptimaliseerd in Valkey 8.0, wat tot 10 procent key storage bespaart.

Valkey 8.0 is nu te downloaden via de officiële website valkey.io. Bestaande gebruikers kunnen relatief eenvoudig upgraden direct via de broncode of een pre-built container image.

