Vlucht naar Valkey lijkt reactie op wegvallen open source-licentie Redis

Het einde van een tijdperk voor Redis en misschien het begin van een nieuwe voor Valkey. Dat zou weleens het gevolg kunnen zijn van de controversiële beslissing van Redis Labs om zijn razend populaire Redis key-value store eerder dit jaar voortaan een beperktere ‘source available’-licentie te geven. Het noopt veel bedrijven op zoek te gaan naar een alternatief, blijkt uit eigen onderzoek van databasespecialist Percona. Dat alternatief blijkt in veel gevallen Valkey, een fork van Redis gesteund door de Linux Foundation.

Volgens het onderzoek heeft 83 procent van de bevraagde grotere bedrijven Valkey al in de armen gesloten of zijn ze dit Redis-alternatief aan het testen. Voor kleine en middelgrote bedrijven zou dit respectievelijk 77 procent en 70 procent zijn. Het is opvallend dat juist enterprise-organisaties hier zo vlot mee zijn, in hogere mate dan kleinere bedrijven. Grote ondernemingen staan meestal niet te springen om hun database-beleid op de schop te nemen. Aan de andere kant, ze hebben wel meer middelen om zo’n kostbare operatie tot een goed einde te brengen, of schakelen hulp van derden in.

De ontevredenheid zit blijkbaar diep. Het rapport geeft een ontluisterend beeld over hoe deze ontevredenheid een onmiskenbare gang van Redis naar zijn jongste open-source broertje (en andere alternatieven als DragonflyDB, KeyDB en Skytable) op gang heeft gebracht. Zo zou 70 procent van de ondervraagde bedrijven op zoek zijn naar een alternatief.

Strategie heroverwegen

Een key-value store is een type NoSQL-database die gegevens opslaat als een verzameling key-value paren. Het geldt als een eenvoudige en efficiënte manier om grote hoeveelheden ongestructureerde data te beheren en is populair voor toepassingen waarbij prestaties en schaalbaarheid tellen. Dit in tegenstelling tot relationele databases als PostgreSQL of MySQL waar consistentie en integriteit de prioriteit zijn.

De beslissing van Redis Labs om zijn open-source roots vaarwel te zeggen –voorheen viel het product onder de zeer flexibele en open BSD-licentie– heeft veel bedrijven dan ook gedwongen hun databasestrategie te heroverwegen. Redis is lange tijd de meest gebruikte oplossing geweest voor key-value stores en was (of is) nog in gebruik bij 67 procent van de ondervraagde bedrijven. Dat volgens de cijfers van Percona, dat als managed service-provider (MSP) de gebruikers van dergelijke oplossingen tot zijn klantenbestand rekent.

(Meer) betalen of alternatief zoeken

Met de overstap naar de beperktere source available-licentie, heeft Redis ook afstand genomen van de gemeenschap en de bijbehorende filosofie die de oplossing ooit ook populair heeft gemaakt. De talloze bedrijven die Redis gebruikten, zagen zich plots voor de keuze gesteld: betalen voor licenties en mogelijk beperktere service van hun MSP of tijd en moeite investeren om een alternatief te zoeken.

Het is overigens goed te beseffen dat de nieuwe licentie niet helemaal ‘closed’ is. Verspreiden zonder winstoogmerk mag nog steeds, evenals forken. Wat de nieuwe licentie onder meer verbiedt, is aanbieden als managed service door derde partijen. En juist dat steekt partijen als Percona, die in dergelijke dienstverlening voorzien.

“We hebben geen probleem met organisaties die ervoor kiezen om hun software te distribueren met gepatenteerde licenties”, aldus Percona-CEO Ann Schlemmer die er geen doekjes om windt. “Het Redis-probleem is echter niet open source versus propriëtair: het is een kwestie van transparantie versus misleiding. Als het Redis- en Valkey-verhaal jonge tech-ondernemers iets leert, dan hoop ik dat ze onthouden dat transparantie, eerlijkheid en consistentie van onschatbare waarde zijn voor je klanten. Dus, wees verstandig en maak van openheid een deugd, ongeacht of daar open source licenties bij horen.”

Minder toegankelijk

Met andere woorden: het wordt Redis kwalijk genomen dat wat eerst open was en daarmee een grote schare gebruikers opbouwde, nu ‘ineens’ minder toegankelijk is geworden. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt, de reactie erop is al haast net zo voorspelbaar.

Volgens het onderzoek van Percona is Valkey voor veel huidige Redis-gebruikers een voor de hand liggende oplossing voor het dilemma waar ze voor staan. Valkey werd in maart van dit jaar aangekondigd en is een fork van Redis die volledig open-source blijft en onder de hoede van Linux Foundation valt.

Sinds die tijd zit Valkey in de lift. Een meerderheid (75 procent) van de Redis-gebruikers is Valkey aan het testen, adopteren of serieus aan het overwegen als nieuwe key-value oplossing. Zoals gezegd zijn het niet alleen middelgrote bedrijven die de overstap willen maken. Juist ook grote ondernemingen, die meestal enorme data-footprints hebben, lopen voorop in deze beweging.

Grote namen

Valkey mag zich verder verheugen in de steun van AWS, Google Cloud, Oracle en Ericsson. Deze industriereuzen hebben hun gewicht achter Valkey gegooid en zullen de verdere ontwikkeling naar alle waarschijnlijkheid goed blijven financieren, bijvoorbeeld via The Linux Foundation.

Natuurlijk is de belofte van open-source alléén niet genoeg om zakelijke klanten voor je te winnen. Ondersteuning, juist bij het onderhouden en deployen van open-source-oplossingen, is een belangrijk punt van zorg voor de ondervraagde bedrijven. Van hen hoopt en verwacht 76 procent dat ondersteuning door derden een belangrijke voorwaarde is om open-source alternatieven zoals Valkey te omarmen. Als dat niet meer mag, is het ‘open’ er voor velen wel zo’n beetje af. Je zou haast zeggen: kom er maar in, Percona.

Het Percona-onderzoek is hier op te vragen.

Lees ook: SUSE-CEO: “Als je veilige software wilt, moet het open-source zijn”