Kabinet vreest dat ASML wapen wordt in handelsoorlog VS-China

Het kabinet maakt zich vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China ernstige zorgen over de toekomst van ASML. Het bedrijf dat met een beurswaarde van 270 miljard euro cruciaal is voor de Nederlandse economie, dreigt meegesleurd te worden in het economische conflict tussen de twee wereldmachten. Betrokken ministers buigen zich over mogelijke scenario’s.

Dat weten bronnen van De Telegraaf. In Den Haag is er de vrees dat de VS nieuwe druk zal uitoefenen om de exportmogelijkheden van ASML naar China verder te beperken. Hoewel de handelsoorlog tussen Amerika en China momenteel in een adempauze verkeert, zorgt de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump voor aanhoudende onrust. Het kabinet houdt rekening met een plotselinge escalatie van het conflict.

Ministers Dirk Beljaarts (Economische Zaken), Reinette Klever (Buitenlandse Handel) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) komen vrijdag bijeen om de situatie te bespreken. Premier Dick Schoof is afwezig en wordt vervangen door een ambtenaar van Algemene Zaken. Volgens bronnen is het periodieke overleg vanwege de geopolitieke spanningen met meer zorgen omgeven dan gebruikelijk.

ASML als strategisch machtsmiddel

Hoewel er volgens ingewijden geen concrete signalen zijn dat de Amerikanen aan specifieke nieuwe maatregelen werken, baart de onvoorspelbaarheid van Trump zorgen. Onlangs lekte uit dat de regering van president Trump overweegt chip-export als machtsmiddel in te zetten bij handelsonderhandelingen met China.

Den Haag vreest dat de VS ASML als ‘wapen’ wil gebruiken in de handelsoorlog. Verdere exportbeperkingen zouden China technologisch op achterstand moeten houden, vooral om te voorkomen dat het land over geavanceerde chips beschikt voor defensietoepassingen. Deze strategie werd overigens ook al onder voormalig president Biden gevolgd.

