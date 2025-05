Faillissement chipmaker Wolfspeed dreigt door Chinese prijsdruk

Wolfspeed bereidt zich naar verluidt voor om binnen enkele weken faillissement aan te vragen, als gevolg van hevige concurrentie van snelgroeiende Chinese rivalen en een zwakke vraag in de industriële en automobielmarkten.

Dit schrijven de Wall Street Journal en Reuters. Het Amerikaanse chipbedrijf worstelt met een schuld van ongeveer 6,5 miljard dollar en kampt daarnaast met aanhoudende onzekerheid rond importtarieven. Dit vergroot de druk op het toch al zwaarbelaste Wolfspeed verder.

Eind maart meldde het bedrijf in een persbericht dat het alternatieven onderzocht met betrekking tot zijn converteerbare obligaties en in gesprek was met geldschieters, waaronder Apollo en Renesas.

Aangezien die gesprekken inmiddels zijn mislukt, zou Wolfspeed zich nu voorbereiden op een faillissementsaanvraag onder Chapter 11, met steun van de meeste schuldeisers, nadat het meerdere buitengerechtelijke herstructureringsvoorstellen heeft afgewezen.

De fabrikant van siliciumcarbidechips waarschuwde onlangs voor het risico dat het zijn activiteiten niet kan voortzetten en verlaagde zijn omzetverwachting voor 2026 naar 850 miljoen dollar. Dat was aanzienlijk lager dan de door analisten verwachte 958,7 miljoen dollar.

Wolfspeed probeerde zich te herstellen, maar struikelde uiteindelijk. In november 2024 kondigde het bedrijf, vanwege tegenvallende vraag naar elektrische voertuigen en een trage industriële markt, een ontslagronde van 20% en meerdere sluitingen van vestigingen aan.

Begin 2025 sloot het bedrijf verschillende locaties en verhuisde het zijn device-divisie naar een fabriek voor 200mm siliciumcarbide om de efficiëntie te verbeteren en de productie op te schalen, volgens Reuters.

Concurrentie uit China

Hevige concurrentie uit China zou de situatie nog verder kunnen verslechteren. Een rapport van Nikkei uit februari benadrukte China’s agressieve opmars in volwassen chips en niche-substraten, waardoor de prijzen naar recorddieptes zakten. Wolfspeeds 6-inch siliciumcarbide-wafers werden ooit verkocht voor 1.500 dollar per stuk—nu bieden Chinese concurrenten ze aan voor slechts 500 dollar of minder, aldus het rapport.

Volgens het nieuwste onderzoek van TrendForce had Wolfspeed in 2024 nog een marktaandeel van 33,7% in de SiC-substratenmarkt. Maar de Chinese rivalen TanKeBlue en SICC klommen snel naar respectievelijk 17,3% en 17,1% en bezetten daarmee de tweede en derde plaats.

Volgens TrendForce hebben de toegenomen concurrentie en scherpe prijsdalingen de wereldwijde omzet van N-type SiC-substraten in 2024 met 9% doen dalen naar 1,04 miljard dollar. Vooruitkijkend naar 2025 zal de SiC-substratenmarkt blijven kampen met zowel een zwakke vraag als overaanbod.