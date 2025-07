Chipmaker Wolfspeed gaat failliet, maar blijft operationeel

Gisteren maakte Wolfspeed bekend dat de onlangs ondertekende herstructureringsovereenkomst met het Japanse Renesas brede steun kreeg van belanghebbenden. Om deze plannen uit te voeren vroeg het bedrijf vrijwillig faillissement aan.

Wolfspeed verwacht tegen het einde van het derde kwartaal van 2025 weer uit deze procedure te zijn. De fabrikant van siliciumcarbide gaf aan dat het herstructureringsplan brede steun geniet van meer dan 97 procent van de houders van achtergestelde obligaties, de Amerikaanse dochteronderneming van Renesas Electronics en meer dan 67 procent van de houders van converteerbare obligaties. Volgens Wolfspeed vermindert dit herstructureringsproces de totale schuld met zo’n 4,6 miljard dollar. De jaarlijkse rentelasten dalen met circa 60 procent.

Het bedrijf benadrukt dat het gedurende de hele procedure volledig operationeel blijft. Leveringen van siliciumcarbidematerialen en -componenten aan klanten gaan door, en het bedrijf betaalt leveranciers op tijd.

Vooruitkijkend stelt CEO Robert Feurle dat Wolfspeed gebruik zal maken van aankomende kansen, met dank aan het speciaal ontwikkelde, volledig geautomatiseerde productieplatform voor 200 mm wafers.

Moeilijke weg vooruit

Volgens TrendForce is het waarschijnlijk dat de Amerikaanse overheid steun biedt aan Wolfspeed, gezien het strategische belang van siliciumcarbidesubstraten voor defensie en luchtvaart. Dit stelt het bedrijf in staat de productie op peil te houden en financiële obstakels te overwinnen.

Wolfspeed wil zijn technologie voor 8-inch wafers verbeteren en zijn positie behouden in de markt voor vermogenselektronica in de auto-industrie. Toch wordt het pad lastig, aangezien Chinese concurrenten inmiddels 12-inch substraten produceren. Ook verliest Wolfspeeds 8-inch lijn aan concurrentiekracht.

Een rapport van Nikkei uit februari benadrukte China’s agressieve opmars in volwassen chips en niche-substraten, waardoor de prijzen naar recorddieptes zakten. Wolfspeeds 6-inch siliciumcarbide-wafers werden ooit verkocht voor 1.500 dollar per stuk—nu bieden Chinese concurrenten ze aan voor slechts 500 dollar of minder, aldus het rapport.

Volgens het nieuwste onderzoek van TrendForce had Wolfspeed in 2024 nog een marktaandeel van 33,7 procent in de SiC-substratenmarkt. Maar de Chinese rivalen TanKeBlue en SICC klommen snel naar respectievelijk 17,3 procent en 17,1 procent en bezetten daarmee de tweede en derde plaats.

Ondanks hevige prijsconcurrentie uit China weet Wolfspeed zijn sterke marktpositie te behouden dankzij een technologische voorsprong. Toch waarschuwt TrendForce dat het bedrijf zijn operaties grondig moet herzien en de productiekosten flink moet verlagen om concurrerend te blijven.