Nederlandse managers worstelen met verouderde systemen. Een groot aantal bedrijven stelt updates uit vanwege een gebrek aan IT-kennis. “Een giftige cocktail”, zegt USoft CEO Hans Canisius in een nieuw onderzoeksrapport.

USoft ontwikkelt een low-code platform voor het herschrijven en updaten van bedrijfskritische systemen. Onlangs sprak de organisatie met ruim 500 managers bij Nederlandse bedrijven. 23 procent gaf aan dat hun organisatie te weinig mensen met de juiste IT-kennis in huis heeft.

Een serieus probleem, vindt USoft. Meer dan driekwart zei dat een moderne IT-omgeving noodzakelijk is om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Het gebrek aan IT-kennis staat in de weg. Bijna een op de drie managers zegt dat verouderde systemen hierdoor niet worden vernieuwd.

‘If it ain’t broke, don’t fix it’

Het negeren van verouderde systemen is zo oud als de wereld. Software en infrastructuur zijn een flinke investering. Sommige organisaties werken decennialang met dezelfde code en apparatuur. Zij zien het herschrijven van een programma als riskant en duur.

Toch zal het ooit moeten, zegt USoft. De meeste managers geven aan dat verouderde systemen een invloed hebben op de klantentevredenheid. Daarnaast deelt 28 procent dat medewerkers die dagelijks met de systemen werken geen eigen wijzigingen kunnen doorvoeren.

Als gevolg moeten IT-medewerkers regelmatig bijspringen. Tegelijkertijd kampt de sector met een arbeidstekort. IT-talenten zijn moeilijk te vinden en stappen steeds vaker op. Dit is het slechtste moment om hen met werk te overspoelen.

“Al deze belemmeringen vormen een soort giftige cocktail”, reageert Hans Canisius, CEO van USoft. “Als gevolg kunnen organisaties niet op tijd inspelen op veranderingen in de markt en in de samenleving.”

Het low-code alternatief

Het bedrijf suggereert een oplossing. Het low-code platform van USoft kan helpen bij het updaten, herschrijven en vervangen van bedrijfskritische systemen.

Low-code applicaties zijn toegankelijker dan traditionele applicaties. Een gebruiker hoeft geen specialisme in een programmeertaal te hebben om nieuwe functies of wijzigingen door te voeren. Is het systeem over vijf of tien jaar aan een update toe, dan zijn de kosten relatief laag.

Het platform van USoft is niet de enige optie op de markt. Meerdere organisaties hebben het potentieel van low code ontdekt. We onderzochten het aanbod in een recent artikel.