Centric neemt meerderheidsbelang in FinTech Twelve om Europese expansie te versnellen

IT-dienstverlener Centric heeft een meerderheidsbelang verworven in het Nederlandse FinTech-bedrijf Twelve, marktleider op het gebied van point-of-sale (PoS) en ordermanagement in de foodservice- en horecasector. De overname markeert een belangrijke stap voor beide bedrijven en moet de Europese groei van Twelve kracht bijzetten.

Groei

Twelve begon vijftien jaar geleden met een gebruiksvriendelijk betaalsysteem voor amateursportverenigingen. Dankzij de eenvoud, snelheid en betrouwbaarheid groeide het bedrijf uit tot een prominente speler in onder meer grote stadions zoals de Johan Cruijff ArenA, evenementen als SAIL Amsterdam en bij bekende cateraars als Sodexo. Inmiddels verwerkt Twelve jaarlijks meer dan 700 miljoen transacties op uiteenlopende locaties, waaronder ook kleinere horecazaken en quick service restaurants.

Europese expansie

Centric werkt in deze strategische zet samen met investeringsmaatschappij Spacetime. Oprichter Willem van Kralingen is benoemd tot CEO van Twelve en blijft nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. “We zijn trots dat we marktleider zijn in Nederland”, aldus Van Kralingen. “Met de expertise van Centric en Spacetime kunnen we nu de stap naar Europa maken. We zijn al actief in onder andere het Stade de France en San Siro, en willen uitbreiden naar Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.”

Uitbreiding eigen softwareportfolio

Voor Centric betekent de investering een uitbreiding van het eigen softwareportfolio. Waar het bedrijf al sterk is in IT-oplossingen voor retail, logistiek en non-food, brengt Twelve waardevolle expertise in de foodservice en horeca. “Deze samenwerking past perfect binnen onze strategie”, zegt Centric-CEO Hans van Waaijenburg. “We investeren gericht in bedrijven die onze marktpositie versterken en innovatie versnellen.”

Twelve blijft onder zijn eigen merk opereren en behoudt een zelfstandige organisatiestructuur. De samenwerking met Centric vindt plaats op armlengte afstand, met als doel synergievoordelen te benutten zonder in te boeten op wendbaarheid en ondernemerschap. Met deze stap positioneren beide bedrijven zich sterker in de Europese retailtechnologiemarkt.