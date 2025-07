Broadcom beÃ«indigt VMware-partnerprogramma

Broadcom meldt dat het huidige Broadcom Advantage Partner Programma voor VMware-partners op 31 oktober 2025 stopt. Deze wijziging zal het aantal geautoriseerde partners aanzienlijk verminderen. De aankondiging werd onder de aandacht gebracht via een bericht op de website van de Australische serviceprovider Interactive.

Volgens Broadcom is deze verandering onderdeel van de voortdurende inspanningen om het VMware-partnerecosysteem nauwer af te stemmen op de strategische doelen van het bedrijf en de veranderende behoeften van klanten. Door te kiezen voor een kleiner aantal geautoriseerde partners, zullen veel klanten opnieuw moeten evalueren hoe zij in de toekomst toegang krijgen tot VMware- en Broadcom-oplossingen, hoe zij ondersteuning ontvangen en hoe transacties zullen worden afgehandeld.

Forse reductie in aantal partners

Het nieuwe partnerprogramma zal het aantal geautoriseerde partners aanzienlijk terugbrengen en wordt uitsluitend op uitnodiging toegankelijk. VCSP-partners die geen uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het nieuwe programma, zullen op 15 juli 2025 een officiële kennisgeving van niet-verlenging ontvangen.

Partners die niet zijn uitgenodigd, kunnen tot 31 oktober 2025 blijven opereren. Na deze datum mogen zij uitsluitend bestaande VCSP-verplichtingscontracten blijven ondersteunen tot aan het einde van hun looptijd. Nieuwe verplichtingscontracten of verlengingen worden voor deze partners niet meer geaccepteerd.

Broadcom stopt eveneens met het white label-model op 31 oktober 2025. Voor bestaande white label-contracten gelden dezelfde overgangsvoorwaarden als voor reguliere VCSP-partners.

Partners die uit het programma verdwijnen, worden aangemoedigd om samen te werken met geautoriseerde VCSP-partners. Op deze manier kunnen klanten hun dienstverlening verlengen aan het einde van hun huidige contracttermijnen, met zo min mogelijk verstoring.

Broadcom introduceert daarnaast een nieuwe visie op private compute, waarin VMware Cloud Foundation 9 de basis vormt. Deze infrastructuur wordt ondergebracht bij een beperkt aantal hyperscale private cloudplatforms per regio. In de toekomst zullen klanten hun beheerde infrastructuur voornamelijk afnemen via grote partners zoals Interactive.

Impact voor ondernemingen

Klanten kunnen mogelijk hun VMware-licenties niet meer verlengen via hun huidige partner, indien deze niet langer geautoriseerd is. De gebruikelijke ondersteuning en servicekwaliteit kunnen onder druk komen te staan, afhankelijk van de overgang naar een nieuwe partner.

Aankomende verlengingen of serviceverzoeken kunnen leiden tot vertragingen of verwarring tijdens de overgangsperiode. En er bestaat een kans op kostenstijgingen, doordat partnerconsolidatie kan leiden tot migratiekosten, herintredingskosten en minder mogelijkheden om diensten te bundelen die voorheen kostenbesparend werkten.

Concurrerend alternatief voor hyperscalers

Het nieuws werd door The Register voorgelegd aan VMware. De inhoud ervan werd niet betwist en VMware reageerde met een officiële verklaring. Volgens VMware is Broadcoms strategie sinds de overname gericht op het stimuleren van vereenvoudiging, consistentie en innovatie binnen het VMware Go To Market-ecosysteem, inclusief de VMware Cloud Service Providers. De recente aanpassingen binnen het partnerecosysteem passen binnen deze bredere strategie.

Broadcom wil zich nadrukkelijker richten op VCSP’s die aantoonbaar inzetten op cloudservices gebaseerd op VMware. Dit stelt de organisatie in staat om meer waarde te leveren, betere prestaties te realiseren en een gestroomlijndere ervaring te bieden aan VMware-klanten van elke omvang. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een concurrerend alternatief voor de grote hyperscalers via het netwerk van CSP’s.

VMware benadrukte daarnaast dat niet-verlengende partners hun bestaande klanten mogen blijven ondersteunen tot het einde van de looptijd van hun huidige verplichtingscontracten. Dit geldt ook voor gezamenlijk geplande capaciteitsuitbreidingen. Daarbij worden deze partners aangemoedigd om samen te werken met geautoriseerde VCSP-partners, om een soepele overgang mogelijk te maken voor klanten die hun service willen voortzetten na afloop van hun huidige contract.