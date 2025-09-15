VMware onder Broadcom toont innovaties met Private AI, VCF9 en een blik op de toekomst

VMware heeft sinds de overname door Broadcom een drastische koerswijziging doorgemaakt. In deze analyse bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen van VMware Explore in Las Vegas, van private AI-innovaties, vereenvoudiging van VMware tot ondersteuning voor ARM-chips.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Het nieuwe VMware onder Broadcom

Broadcom heeft een duidelijke strategie ingezet sinds de overname van VMware: alle producten zijn gebundeld in VMware Cloud Foundation (VCF9). Dit betekent een radicale vereenvoudiging van het complexe productportfolio dat al jarenlang onder vuur lag vanwege de complexiteit in naamgeving en overlappende producten.

De veranderingen zijn ingrijpend. Licentiemodellen zijn gewijzigd van per socket naar per core, prijzen zijn verhoogd en veel partners zijn buitenspel gezet. Organisaties rapporteren prijsstijgingen van 500-1000%, wat veel bedrijven doet oriënteren op alternatieven.

Private AI als troefkaart

VMware introduceert nu private AI-services als onderdeel van VCF9. Deze oplossing biedt lokale AI-modelrepositories die on-premises kunnen draaien, inclusief multitenant ondersteuning. Organisaties kunnen grote en kleine AI-modellen downloaden en uitvoeren op hun eigen infrastructuur.

De implementatie is slim opgezet: één AI-model kan door verschillende afdelingen worden gebruikt terwijl data volledig gescheiden blijft. Dit voorkomt de noodzaak om dezelfde modellen meerdere keren te draaien, wat GPU-kosten significant reduceert.

Technische implementatie

De private AI-services integreren met een complete agent-builder en uitgebreid AI-portfolio. Ook komt Private AI gratis beschikbaar als onderdeel van VCF 9. Hoewel ‘gratis’, de AI-workloads vereisen wel krachtige hardware zoals NVIDIA GPU’s en stevige CPU’s met tientallen cores, wat uiteindelijk toch resulteert in hogere VMware-licentiekosten. Dus onderaan de streep wordt Broadcom er niet armer van, maar het laat wel zien dat VCF 9 ook verder wordt uitgebouwd met nieuwe innovaties.

Tegelijk hebben we in VCF 9 de overgang gezien naar meer simpliciteit. De user interface is drastisch vereenvoudigd. Waar het configureren van een virtual private network via NSX voorheen uren duurde, kan dit nu met enkele klikken volgens de bestaande best practices. Power users behouden toegang tot geavanceerde opties, maar het instapniveau is een stuk lager.

Marktreactie en Nederlandse impact

Nederlandse VMware-partners melden gemengde reacties. Sommigen waarderen de productverenvoudiging, maar velen zijn kritisch over prijsstijgingen en gedwongen migraties. Het opleiden van sales-medewerkers die het VMware-portfolio begrijpen, duurde voorheen zes maanden – deze complexiteit is nu grotendeels weggenomen. Partners zoals Uniserver, die sinds het begin op VMware focussen, passen hun strategieën aan.

Ook horen we organisaties die nog licenties afnemen voor een paar jaar, maar ondertussen alternatieven plannen maken voor 2026.

Public cloud strategie en partnerships

Opmerkelijk was de aanwezigheid van Google, Microsoft en AWS als platinum sponsors bij VMware Explore. Ze werken met maar ook vooral tegen Broadcom. Deze cloudpartijen adverteren namelijk agressief voor migraties weg van VMware naar hun native cloud-diensten. Tegelijk werken ze met Broadcom om VMware aan te bieden in de cloud. Het is een beetje dubbel.

Binnen het nieuwe flexibele licentiemodel maakt het voor Broadcom niet meer uit waar workloads draaien – on-premises of public cloud. Dit elimineert de noodzaak voor specifieke cloud-partnerships zoals het geflopte VMware Cloud on AWS.

Europese ontwikkelingen

VMware Explore in Europa is vervangen door kleinere lokale events in Londen, Parijs en Frankfurt. Dit ondanks het feit dat de Europese editie traditioneel groter en succesvoller was dan de Amerikaanse variant. Broadcom heeft wel uitgebreide Europese partnerschappen voor soevereine cloud-oplossingen en die blijft het ook uitbreiden.

Toekomstinnovaties

We hebben onofficieel in de wandelgangen vernomen dat ARM-processorondersteuning volgend jaar beschikbaar komt. Dit was lange tijd beperkt tot public cloud providers, maar met NVIDIA’s ARM-gebaseerde CPU’s in Dell en HPE-servers ontstaat eindelijk vraag voor on-premises ARM-ondersteuning.

Conclusie: innovatie met controverse

VMware toont echte innovatie met private AI en vereenvoudigde interfaces. Het productportfolio is eindelijk begrijpelijk geworden. Tegelijkertijd blijft de overgangsperiode controversieel door agressieve prijsstijgingen en gedwongen migraties. Organisaties bevinden zich in een oriëntatiejaar, met executie van alternatieven gepland voor 2026. Of VMware’s innovaties voldoende zijn om klanten te behouden, wordt de komende jaren duidelijk.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.