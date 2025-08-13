SIDN onderzoekt Nederlandse alternatieven voor .nl-domeinbeheer

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) onderzoekt momenteel welke Nederlandse cloudaanbieders het deel van het .nl-domeinregistratiesysteem dat nu bij Amazon Web Services (AWS) draait, kunnen overnemen.

Dat schrijft minister Vincent Karremans (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij informeert de Kamer hiermee over de voortgang van de uitvoering van de motie-Kathmann.

Op 18 maart nam de Tweede Kamer unaniem de motie van PvdA-Kamerlid Kathmann aan, waarin het kabinet werd verzocht in overleg te gaan met SIDN en nationale cloudaanbieders om ook het beperkte deel van de DNS-keten dat nu naar AWS gaat, weer volledig in Nederland te hosten.

Hoewel het kabinet in januari 2025 toestemming gaf voor gedeeltelijke migratie van het domeinregistratiesysteem naar AWS, speelt de wens om de afhankelijkheid van buitenlandse techbedrijven te verkleinen en de digitale soevereiniteit te vergroten.

Grote interesse vanuit Nederlandse cloudsector

Op 15 mei organiseerde het ministerie van Economische Zaken een inventarisatiebijeenkomst voor Nederlandse cloudaanbieders. Zestien partijen toonden interesse en kregen van SIDN een presentatie over de technische en contractuele eisen. Na afloop meldden twaalf bedrijven zich aan voor Ã©Ã©n-op-Ã©Ã©n-gesprekken met SIDN. Het ministerie was hierbij niet aanwezig, maar is wel geÃ¯nformeerd over de voortgang.

Volgens Karremans ziet SIDN vooral bij een klein aantal aanbieders voldoende potentie om op termijn als volwaardig alternatief voor AWS te dienen. Met deze partijen worden de komende maanden verdiepende gesprekken gevoerd.

Breder debat over digitale autonomie

Het onderzoek van SIDN past in een grotere discussie over de afhankelijkheid van Europese organisaties van Amerikaanse hyperscalers. Critici waarschuwen dat deze afhankelijkheid risicoâ€™s meebrengt voor digitale autonomie en marktmacht. Er klinkt daarom steeds vaker een oproep om te investeren in sovereign cloud-oplossingen. Dit om de positie van Europese cloudspelers te versterken.

In maart 2025 meldde Techzine dat het kabinet geen reden zag om de geplande migratie van SIDNâ€™s domeinregistratiesysteem naar AWS te blokkeren, ondanks recente geopolitieke ontwikkelingen. Een risicoanalyse liet zien dat deze spanningen geen directe gevolgen hebben voor de migratieplannen