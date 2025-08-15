Trump overweegt staatsbelang in Intel

De Amerikaanse regering onder president Donald Trump voert gesprekken met Intel over een mogelijk staatsbelang in het bedrijf.Â

Dat meldt Bloomberg. Bronnen dicht bij de onderhandelingen melden dat de investering vooral bedoeld is om de bouw van Intels megacampus in Ohio vlot te trekken. Dit project, dat in 2022 werd aangekondigd als dÃ© toekomstige toplocatie voor chipproductie, heeft meerdere vertragingen opgelopen en staat nu pas voor de jaren 2030 gepland. In juli kondigde Intel zelfs aan dat de uitvoering verder wordt vertraagd.

De timing van de gesprekken is opvallend. Vorige week riep Trump nog publiekelijk op tot het vertrek van CEO Lip-Bu Tan, vanwege zijn eerdere banden met Chinese chipbedrijven. Deze week spraken de twee elkaar in het Witte Huis. Volgens ingewijden komt het plan voor een staatsbelang voort uit die ontmoeting. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang van het belang en de gesprekken zouden nog in een pril stadium verkeren.

Op de beurs leidde het nieuws tot een sterke reactie. Intel steeg intraday bijna negen procent en sloot uiteindelijk 7,4 procent hoger op 23,86 dollar, wat het bedrijf een marktwaarde van ruim 104 miljard dollar gaf. Na beurs liep de koers nog eens met vier procent op.

Het Witte Huis reageerde terughoudend en stelde dat er pas over concrete deals kan worden gesproken bij een officiÃ«le aankondiging. Intel benadrukte in een verklaring de nauwe samenwerking met de regering om de Amerikaanse technologische en industriÃ«le voorsprong te versterken, maar ging niet in op de inhoud van de gesprekken.

Regering steunt techbedrijven

Een staatsbelang zou Intel extra kapitaal verschaffen op een moment dat het bedrijf kosten schrapt en banen schrapt, terwijl het fors investeert in nieuwe productiecapaciteit. Het zou ook betekenen dat Tan aanblijft als CEO. De stap zou passen in een bredere trend waarbij de Amerikaanse overheid direct ingrijpt in strategische techsectoren. Eerder kreeg de regering-Trump al vijftien procent van bepaalde chipverkopen aan China toebedeeld en verwierf zij een gouden aandeel in United States Steel om de verkoop aan een Japanse koper te sturen.

Ook het Pentagon mengde zich recent actief in de markt door een voorkeursaandeel van 400 miljoen dollar te nemen in MP Materials, producent van zeldzame aardmetalen. Volgens analisten laat dit zien dat Washington bereid is ver te gaan om Amerikaanse technologie- en grondstoffenketens veilig te stellen.

Intel kampt al jaren met verlies van marktaandeel en technologische achterstand op concurrenten als TSMC. De Ohio-campus moet daarin verandering brengen en is bedoeld voor productie op het nieuwe 14A-proces, mogelijk het eerste Intel-proces dat gebruikmaakt van High-NA EUV-machines. Deze lithografiesystemen, met een prijskaartje van 400 miljoen dollar per stuk, kunnen transistors nog fijner etsen dan de huidige generatie apparatuur.

Het project is onderdeel van een grotere strategie om de foundry-divisie nieuw leven in te blazen. Naast Ohio bouwt Intel voor 32 miljard dollar aan nieuwe fabrieken in Arizona, maar grote klanten voor de foundrytak ontbreken nog. Hoewel het bedrijf miljarden aan subsidies kreeg via de Chips and Science Act, staat dat programma nu onder herziening door de regering-Trump. Er lag zelfs een voorstel om TSMC Intels fabrieken te laten runnen in een joint venture, maar TSMC-CEO C.C. Wei wees dat af.