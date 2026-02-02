Capgemini verkoopt omstreden Amerikaanse overheidsunit

Capgemini is gestart met het verkoopproces van zijn Amerikaanse dochter Capgemini Government Solutions. Capgemini stond onder druk nadat bleek dat de dochteronderneming een contract sloot met ICE.

Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf van 1 februari 2026 en uit berichtgeving van Reuters. Volgens Capgemini zorgen de gebruikelijke juridische beperkingen die in de Verenigde Staten gelden bij het aangaan van contracten met federale overheidsinstanties die met geclassificeerde activiteiten werken ervoor dat de groep onvoldoende controle kan uitoefenen op bepaalde onderdelen van de activiteiten van deze dochteronderneming.

Daardoor kan de afstemming met de doelstellingen van de groep niet voldoende worden gewaarborgd. Het bedrijf meldt dat het verkoopproces onmiddellijk wordt opgestart.

Reuters meldt dat Capgemini de afgelopen dagen onder druk stond om uitleg te geven over een contract met de Amerikaanse immigratiehandhavingsdienst U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Die druk volgt op aanhoudende kritiek op de dienst na weken van protesten tegen het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

In het eigen persbericht noemt Capgemini deze context niet en beperkt het bedrijf zich tot een toelichting op de juridische en organisatorische redenen voor de verkoop. Capgemini aan dat Capgemini Government Solutions naar schatting 0,4 procent van de wereldwijde omzet in 2025 vertegenwoordigt en minder dan 2 procent van de omzet in de Verenigde Staten.

Volgens de Financial Times hadden de werkzaamheden voor ICE betrekking op zogeheten skip-tracing diensten. Daarbij worden met data-analyse en de inzet van particuliere onderzoekers personen opgespoord in het kader van juridische procedures.

Franse regering reageerde kritisch

De krant meldt ook dat Franse ministers kritiek hebben geuit op Capgemini vanwege het gebrek aan toezicht op deze contracten. Daarbij wordt onder meer de Franse minister van Financiën Roland Lescure genoemd, die vraagtekens zette bij het toezicht van het moederbedrijf op zijn Amerikaanse dochter.

Volgens de Financial Times heeft Capgemini eerder verklaard dat de Amerikaanse dochter autonoom opereert om te kunnen voldoen aan Amerikaanse eisen rond gevoelige federale contracten. Dat sluit aan op de verklaring die het bedrijf nu geeft voor de verkoop.

De Financial Times schrijft verder dat Capgemini onder de regering-Trump voor 12,2 miljoen dollar aan skip-tracing contracten heeft afgesloten, bovenop eerder werk ter waarde van 2,5 miljoen dollar aan dataondersteuning. ICE zou daarnaast van plan zijn om via leveranciers tot 281 miljoen dollar te besteden aan het onderzoeken van ongeveer 1,5 miljoen adressen.

Volgens de krant heeft Capgemini eerder deze week aangegeven dat het meest recente contract met ICE, dat in december werd getekend, momenteel niet wordt uitgevoerd en dat het bedrijf hiervan kennis nam via publieke bronnen.

Tot slot meldt de Financial Times dat uit aanbestedingsdocumenten van ICE blijkt dat leveranciers werd gevraagd adresgegevens te verifiëren en nieuwe verblijfplaatsen vast te stellen met zowel digitale middelen als fysieke observatie.