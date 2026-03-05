Intel denkt opnieuw na over inzet van 18A in foundrystrategie

Intel overweegt om zijn 18A-chipproductietechnologie toch beschikbaar te maken voor externe klanten. Dat blijkt uit opmerkingen van financieel directeur David Zinsner tijdens een technologieconferentie in San Francisco.

De mogelijke koerswijziging suggereert volgens Reuters dat CEO Lip-Bu Tan (foto) zijn eerdere strategie herijkt, waarbij 18A vooral bedoeld was voor intern gebruik.

Toen Tan vorig jaar zijn plannen voor Intel presenteerde, gaf hij aan dat het 18A-proces waarschijnlijk alleen rendabel zou zijn wanneer het uitsluitend werd ingezet voor chips van Intel zelf. Daarmee nam hij afstand van de visie van voormalig CEO Pat Gelsinger, die sterk had ingezet op het proces als een belangrijke pijler van Intels foundrystrategie. Inmiddels lijkt Tan opener te staan voor een bredere inzet van de technologie.

Volgens Zinsner heeft de vooruitgang die Intel met 18A heeft geboekt bijgedragen aan die heroverweging. Aanvankelijk lag de nadruk binnen het bedrijf op de toekomstige 14A-node als belangrijkste technologie voor externe klanten. De verbeteringen bij 18A maken het echter volgens hem plausibel dat ook deze productienode aantrekkelijk kan zijn voor andere chipontwerpers.

Productiekwaliteit blijft aandachtspunt bij 18A

Het productieproces kent nog wel uitdagingen. Momenteel zou slechts een klein deel van de geproduceerde chips voldoen aan de kwaliteitseisen om daadwerkelijk aan klanten te leveren. Intel benadrukt echter dat de zogenoemde yield, het aantal bruikbare chips per wafer, elke maand stijgt. Tegelijkertijd blijven lage yields een bekend probleem in de halfgeleiderindustrie omdat ze de winstmarges onder druk kunnen zetten.

Sinds Tan eerder dit jaar de leiding over Intel overnam, heeft hij meerdere ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Onderdeel van de reorganisatie was een forse personeelsreductie van ongeveer twintig procent. Die maatregelen moeten het bedrijf beter positioneren in een markt waarin kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere rol speelt.

Tegelijkertijd houdt Intel vast aan zijn ambitie om een belangrijke contractfabrikant voor chips te worden. Het bedrijf wil zijn fabrieken blijven inzetten voor zowel eigen producten als voor klanten uit de industrie. Daarbij speelt ook de ontwikkeling van de volgende generatie productietechnologie, 14A, een belangrijke rol. Tan heeft al aangegeven actief nieuwe klanten te willen aantrekken voor deze toekomstige node.