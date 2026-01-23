TikTok rondt Amerikaanse joint venture af en voorkomt verbod

TikTok heeft definitief groen licht gekregen voor een nieuwe structuur in de Verenigde Staten. Met de afronding van TikTok USDS Joint Venture LLC komt een einde aan jaren van politieke onzekerheid rond de toekomst van de app in een van zijn belangrijkste markten.

Dit meldt Reuters. De nieuwe joint venture moet voorkomen dat TikTok wordt verboden en legt de zeggenschap over data, technologie en toezicht grotendeels in Amerikaanse handen.

De timing van de aankondiging is niet toevallig. De deal werd beklonken vlak voor een uitgestelde deadline die eind vorig jaar door president Donald Trump was vastgesteld. Voor TikTok betekent dit duidelijkheid voor zo’n 200 miljoen Amerikaanse gebruikers en naar schatting 7,5 miljoen bedrijven die het platform inzetten voor marketing, verkoop en communityvorming.

ByteDance blijft betrokken, maar op afstand. Het Chinese moederbedrijf behoudt een belang van 19,9 procent, terwijl ruim 80 procent van de joint venture in handen komt van Amerikaanse en internationale investeerders. Oracle, investeringsmaatschappij Silver Lake en het in Abu Dhabi gevestigde MGX voeren gezamenlijk de regie. Ook het investeringsvehikel van Dell-oprichter Michael Dell en enkele andere fondsen nemen deel.

De zeggenschap wordt verder geborgd via de bestuursstructuur. De joint venture krijgt een raad van bestuur met zeven leden, waarvan de meerderheid Amerikaans is. TikTok-CEO Shou Chew neemt plaats in het bestuur, maar heeft geen doorslaggevende stem. De dagelijkse leiding ligt bij Adam Presser, die al langere tijd actief is binnen TikTok. De rol van chief security officer wordt ingevuld door Will Farrell, met specifieke verantwoordelijkheid voor privacy en databeveiliging.

Data en technologie gescheiden van China

De Amerikaanse activiteiten van TikTok worden binnen deze constructie volledig losgetrokken van de Chinese organisatie als het gaat om data en technologie. Het aanbevelingsalgoritme wordt opnieuw getraind en beheerd op basis van Amerikaanse gebruikersdata en draait in de Amerikaanse cloudomgeving van Oracle. Daarmee wil TikTok aantonen dat gevoelige gegevens en cruciale technologie buiten het bereik van buitenlandse overheden blijven.

Naast data krijgt ook contentbeleid een andere plek. TikTok USDS stelt dat het zelfstandig beslissingen neemt over moderatie, trust and safety en het beschermen van het Amerikaanse content-ecosysteem. Die bevoegdheden moeten voorkomen dat er twijfel ontstaat over mogelijke beïnvloeding van content of informatievoorziening.

Lang traject naar compromis

De deal is het resultaat van een lang politiek traject. Al In 2020 probeerde Trump TikTok via een noodbevel te verbieden. Die poging strandde uiteindelijk bij de rechter. In 2024 volgde wetgeving die ByteDance verplichtte zijn Amerikaanse activiteiten af te stoten, maar ook die route leidde tot uitstel en heronderhandeling. In zijn tweede termijn koos Trump voor een pragmatischer benadering, waarbij hij publiekelijk aangaf een oplossing te willen vinden waarmee TikTok in de VS kon blijven bestaan.

Volgens het Witte Huis voldoet de nieuwe joint venture aan de eisen uit de wetgeving. Zowel de Amerikaanse als de Chinese overheid hebben ingestemd met de constructie, al blijft vanuit Beijing een officiële toelichting vooralsnog uit. Over commerciële details, zoals de verdeling van advertentie-inkomsten, is weinig bekendgemaakt.