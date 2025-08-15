Cisco boekt stevig kwartaal dankzij AI-infrastructuur

Cisco rapporteerde voor het vierde kwartaal van 2025 een omzet van 14,7 miljard dollar (12,6 miljard euro), een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Het netwerkbedrijf zag vooral groei in AI-infrastructuur orders van webscale-klanten, die het oorspronkelijke doel meer dan verdubbelden.

Met een solide operationele cashflow van 4,2 miljard dollar, een stijging van 14 procent, bewijst Cisco’s strategie succesvol te zijn. CEO Chuck Robbins benadrukte tijdens de presentatie dat de orders voor AI-infrastructuur van webscale-klanten in fiscaal 2025 meer dan het dubbele waren van het oorspronkelijke doel. Dit wijst volgens hem op een “massale kans” die voor het bedrijf ligt, vooral nu het de architectuurverschuiving leidt die nodig is voor het AI-tijdperk.

Voor het complete fiscale jaar 2025 behaalde Cisco een totale omzet van 56,7 miljard dollar, een stijging van 5 procent. De operationele cashflow over het hele jaar bedroeg 14,2 miljard dollar, wat neerkomt op een stijging van 30 procent ten opzichte van fiscaal 2024.

Sterke prestaties

Het bedrijf presteerde in het vierde kwartaal boven de eigen verwachtingen. Omzet, brutowinstmarge en operationele marge kwamen allemaal uit aan de bovenkant van de richtlijnen, terwijl de winst per aandeel zelfs boven het verwachte bereik uitkwam. CFO Mark Patterson meldde dat Cisco zich blijft richten op strategische investeringen in innovatie om duurzame, winstgevende groei te stimuleren.

De productomzet steeg met 10 procent, terwijl services vlak bleven. Geografisch gezien groeide de Americas-regio met 9 procent, EMEA met 4 procent en APJC met 7 procent. Bij productcategorieÃ«n presteerde Networking het best met 12 procent groei, gevolgd door Security (9 procent), Observability (4 procent) en Collaboration (2 procent).

Met 16,1 miljard dollar aan liquide middelen en investeringen heeft het bedrijf een solide financiÃ«le basis voor toekomstige groei. De Remaining Performance Obligations (RPO) stegen met 6 procent naar 43,5 miljard dollar, waarbij 50 procent van dit bedrag naar verwachting in de komende 12 maanden als omzet wordt erkend. Dit geeft een positieve outlook voor de nabije toekomst, vooral in combinatie met de sterke vraag naar AI-infrastructuur die de kern vormt van Cisco’s groeistrategie.

Ondanks de goede resultaten en verwachtingen daalde het aandeel Cisco 1,42 procent. Nabeurs was er wel weer herstel zichtbaar, met een plus van 0,56 procent.

