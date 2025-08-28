Cijfers Nvidia en Snowflake goed, HP stabiel, CrowdStrike slecht

De jongste kwartaalcijfers van enkele toonaangevende Amerikaanse technologiebedrijven schetsen een wisselend beeld. Waar Nvidia en Snowflake de verwachtingen wisten te overtreffen en hun vooruitzichten aanscherpten, presenteerde HP solide en kampte CrowdStrike met de nasleep van zijn beruchte Windows-storing.

Nvidia zag de omzet in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 met 56 procent toenemen tot 46,7 miljard dollar, boven de marktverwachting. Ook winst en marge lagen hoger dan voorspeld. De datacenterdivisie, met de nieuwe Blackwell-chips, boekte kwartaal-op-kwartaal 17 procent groei. Voor het lopende kwartaal mikt het bedrijf op een omzet van 54 miljard dollar, iets boven de consensus maar onder de meest optimistische ramingen. Beleggers hadden op meer gerekend: het aandeel daalde nabeurs 3 procent. CEO Jensen Huang sprak van een ongekende investeringsgolf in AI-infrastructuur, die wereldwijd duizenden miljarden zal vergen in de komende jaren.

Aandeel HP daalt

HP Inc. rapporteerde een omzetstijging van 3,1 procent naar 13,9 miljard dollar, hoger dan verwacht. De nettowinst klom naar 763 miljoen dollar, of 0,80 dollar per aandeel. Op aangepaste basis werd met 0,75 dollar precies de analistenprognose gehaald. CEO Enrique Lores benadrukte dat HP voor het vijfde kwartaal op rij omzetgroei liet zien, vooral dankzij Personal Systems en sterke prestaties in groeiregioâ€™s. Toch daalde het aandeel nabeurs met 1,9 procent.

Goede resultaten Snowflake

Snowflake verhoogde zijn jaarprognose voor de productomzet van 4,33 naar 4,40 miljard dollar. In het tweede kwartaal kwam de productomzet uit op 1,09 miljard dollar, conform de verwachtingen, terwijl de resterende prestatieverplichtingen met 33 procent opliepen naar 6,9 miljard dollar. CEO Sridhar Ramaswamy wees op de sterke groei van Microsoft Azure binnen het platform, vooral in EMEA. Analisten zien Snowflake als logische keuze voor bedrijven die hun AI-stack willen centraliseren. Het aandeel steeg nabeurs met 13 procent.

CrowdStrike worstelt met storing

CrowdStrike rapporteerde een omzetgroei van 21 procent naar 1,17 miljard dollar in het tweede kwartaal, boven de marktverwachting, en een aangepaste winst van 93 cent per aandeel, ruim boven de prognose. Toch bleef de vooruitblik achter: voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 1,21 tot 1,22 miljard dollar, iets onder de analistenverwachting. De onderneming kampt nog altijd met de gevolgen van de Windows-storing van vorig jaar en voorziet extra betalingen en omzetimpact door incentives die klanten moesten behouden. CFO Burt Podbere zei dat de storing dit kwartaal nog circa 51 miljoen dollar aan kosten zal veroorzaken. Het aandeel verloor nabeurs bijna 3 procent.

Samen tonen de resultaten hoe AI en cloud de groei bij Nvidia en Snowflake blijven aanjagen, terwijl HP stabiel presteert en CrowdStrike nog herstelt van reputatie- en omzetdruk na een mislukte update.