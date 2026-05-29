AWS toont nieuw RNG-netwerkdesign voor snellere throughput

Amazon Web Services heeft een nieuwe netwerkarchitectuur voor datacenters onthuld die de traditionele fat-tree-aanpak vervangt. De technologie heet Random Network Graph (RNG) en is al actief in meerdere AWS-datacenters in Europa. AWS schat dat de architectuur miljarden dollars aan besparingen kan opleveren.

Het gangbare fat-tree-ontwerp verbindt servers via meerdere lagen switches. Daardoor loopt het dataverkeer via een beperkt aantal paden. Bij congestie vertraagt het netwerk, ook als er elders voldoende bandbreedte beschikbaar is.

RNG lost dit op door het aantal beschikbare paden fors te vergroten. De glasvezelkabels in een RNG-netwerk volgen deels een vast patroon, deels een willekeurig. Dat maakt de topologie flexibeler dan bij fat-tree. Tegelijkertijd halveert het aantal benodigde netwerkapparaten. Loopt een verbinding vast, dan stuurt de server het verkeer eenvoudig om via een van de vele andere beschikbare routes.

Om de grote hoeveelheid beschikbare paden te beheren, ontwikkelde AWS een eigen netwerkprotocol genaamd Spraypoint. Dit stelt een router in staat verkeer te spreiden naar alle aangrenzende routers, die de pakketten vervolgens naar hun bestemming doorsturen.

Voor het kabelbeheer ontwierp AWS een passief apparaat: de ShuffleBox. Het systeem verbruikt geen stroom en verbindt fysiek verschillende glasvezelkabels met elkaar om dataverkeer te faciliteren.

Snellere throughput

AWS stelt dat RNG de datathroughput met 33 procent verhoogt. Het Amazon Science-blog meldt bovendien dat het ontwerp tot 69 procent minder routers gebruikt, wat ook de energierekening drukt.

AWS zet RNG al in op meerdere datacenters in Ierland, Duitsland en Spanje. De meeste nieuwe cloudlocaties zullen voortaan standaard met RNG worden uitgerust.

Tip: AI-agents krijgen eigen desktop in AWS