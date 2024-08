CrowdStrike landt zacht met cijfers, maar deelt korting uit aan klanten

Deze woensdag presenteerde CrowdStrike cijfers die zowel positief als negatief waren. Het afgelopen kwartaal overtrof het securitybedrijf de verwachtingen van analisten, maar de nasleep van de wereldwijde IT-storing van 19 juli zal nog even pijn doen.

De winst per aandeel bleek 1,04 dollar, terwijl de voorspelling 97 dollarcent was. De totale omzet viel ook een paar miljoen dollar hoger uit dan verwacht met 963,9 miljoen dollar tegenover de 959 miljoen dollar waarop gerekend was. Dit betekent een jaarlijkse omzetgroei per kwartaal van een forse 32 procent. Het netto inkomen was met 47 miljoen dollar ook vele malen meer dan hetzelfde kwartaal in 2023, waarin 8,47 miljoen werd binnengehaald.

Donkere wolk

Toch moet CrowdStrike nog even op de blaren zitten wegens de IT-storing die het wereldwijd berucht maakte op 19 juli. 8,5 miljoen Windows-apparaten vielen uit door een foutieve update die we al eerder in detail hebben omschreven. Amerikaanse vliegmaatschappij Delta dreigde onlangs met een rechtszaak, hoewel CrowdStrike stelt dat de overeenkomst met klanten voor dergelijke softwareproblemen maximaal compenseert met een bedrag dat zeker onder de 10 miljoen dollar valt.

Hoe dan ook deelt CrowdStrike wel al kortingen uit, en dat vormt de donkere wolk boven de kwartaalcijfers van deze week. Samen met een verontschuldiging aan getroffen klanten verschaft CrowdStrike hen met 60 miljoen dollar aan credits voor de eigen dienstverlening. Een fors bedrag dat de koers aan het eind van de dag met zo’n 2 procent in de min liet gaan, maar verre van catastrofaal. Het vooruitzicht van CrowdStrike is tevens naar beneden gesteld voor de rest van het jaar. Dit kan te maken hebben met klanten die wellicht weg zijn gelopen met een offerte in handen, maar dat is speculatief. Het is simpelweg nog even wachten voordat duidelijk is of het forse klantenbestand bij elkaar blijft én blijft groeien.

En nu klaar?

Of alles daarmee gezegd is, valt te bezien. CNN Business merkt op dat de 60 miljoen aan compensatie slechts een fractie is van de financiële schade die CrowdStrike-klanten hebben geleden. Alleen al Delta schat in dat de annulering van meer dan 6.000 van de eigen vluchten leidde tot een verlies van 500 miljoen dollar. Tel daar de problemen voor talloze ziekenhuizen, industriële bedrijven en collega-techpartijen bij op en je komt uit op een veel hoger bedrag.

Dat vereenvoudigt zaken echter behoorlijk. Allereerst werd de storing weliswaar veroorzaakt door CrowdStrike, maar is het aan andere organisaties om nooit volledig afhankelijk te zijn van de foutloze gang van zaken van een vendor. Ook is Microsoft weliswaar niet direct iets te verwijten, maar een security-top in september blijkt nodig te zijn om derden (en wellicht ook zichzelf) bewust te maken van de gevaren die kleven aan het draaien van software in de kernel.

Kortom: er valt nog veel te leren (en wellicht meer te betalen) als het om de IT-storing van 19 juli gaat. Uiteindelijk lijkt de schade bij CrowdStrike te overzien, mede omdat het na het initiële incident orde op zaken heeft gesteld. Zo is er nu een gedetailleerde analyse van eigen makelij en kunnen klanten voortaan zelf bepalen hoe snel ze updates willen ontvangen en of dit automatisch verloopt.

