Dell PowerProtect integreert met NativeEdge en Nutanix Prism Central

Dell Technologies voorziet de PowerProtect-appliances van nieuwe innovaties. De oplossingen moeten bedrijven helpen sneller te reageren op cyberaanvallen door verbeterde bescherming, intelligente automatisering en flexibiliteit. IT-professionals maken zich steeds meer zorgen over verstorende cyberaanvallen.

Cyberweerbaarheid staat centraal in de uitbreidingen. PowerProtect integreert nu met Dell NativeEdge voor edge computing. De oplossing ondersteunt daarnaast Nutanix Hyper-Converged omgevingen via Prism Central.

Een nieuwe Anomaly Detection review-pagina stelt teams in staat sneller op bedreigingen te reageren. Dit wordt steeds belangrijker naarmate AI-ondersteunde aanvallen geavanceerder worden. Archive to Object ondersteunt nu ook Microsoft Azure-workload voor opslag op de lange termijn.

De recent beschikbare PowerProtect Data Manager Appliance combineert bescherming en beheer in één systeem. Volgens Dell verlaagt dit de beheerlast met 50 procent. Nederlandse bedrijven kunnen hierdoor flexibeler en veerkrachtiger worden, zelfs met beperkte IT-resources.

Cloudcapaciteit neemt toe

Updates aan het Data Domain Operating System vergroten de cloudcapaciteit tot 384TB op Azure. Ook komt er ondersteuning voor AWS M7i-instanties. Verbeteringen aan Cyber Recovery en CyberSense maken veilig herstel van HYCU-backups mogelijk.

Centraal beheer van meerdere vaults verhoogt zowel de veiligheid als de operationele efficiëntie. De updates verminderen complexiteit in het beheer van hybride en cloudomgevingen.

De PowerProtect-updates zijn nu beschikbaar. Organisaties kunnen hun data beschermen en bouwen aan een toekomst die volgens Dell veilig én innovatief is.

Tip: Dell rolt nieuwe PowerProtect-databeschermingsoplossingen uit